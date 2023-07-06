Me Too話題熱 卻是票房毒藥？踢到大鐵板原因不單純

台灣演藝圈的「Me Too」話題還在燒，只要有人出面控訴遭到公眾形象良好的雙面人性侵或是騷擾，總會成為熱門點閱文，引發網友熱烈討論。然而「Me Too」話題雖熱，「Me Too」影片卻是票房大毒藥，不僅全球一起賣垮，即便成本已經不高，依然連本錢的一半都賣不到，讓人懷疑究竟有啥特別的原因，造成如此離奇的結果？

自從2017年「紐約時報」兩位記者梅根圖伊與茱蒂坎特聯手揭發重量級製片人哈維溫斯坦對於女星、女性人員的性侵和性騷擾劣跡後，相關話題迅速熱燒，之後曾主演「妙管家」、「聖女魔咒」的艾莉莎米蘭諾在社群網站上發文稱要是所有被性騷擾的女性都標註「Me Too」，就有機會讓人們更正視這個議題的重要，經過她這麼一鼓吹，「Me Too」開始燒遍歐美演藝界，變成難以忽視的現象。

梅根圖伊與茱蒂坎特揭發哈維溫斯坦的經過，在去年被拍成電影「她有話要說」，原本電影公司期待引發新一波的討論、片子也有機會打進各大獎項，不料美國上片第一周就踢到票房大鐵板，全球各地一樣賣座冷颼颼，因而到了獎項季節，此片幾無太大迴響，讓同樣主打女性議題的「沒有聲音的女人們」搶走所有的風頭，最後「沒」片提名了奧斯卡最佳影片，還獲得最佳改編劇本獎，「她有話要說」連奧斯卡入圍名單都沒擠上。

究竟為何一個全球發燒的話題拍成電影卻全球反應冷到谷底？特別片子的影評成績或是觀眾口碑都頗為出色，這樣還不足以吸引大多數的觀眾走進戲院欣賞。歐美一度推論是 「Me Too」已經讓大眾看到厭煩，畢竟每一個被騷擾的故事都大同小異，還有人被懷疑是故意小題大作博取關注，都讓「Me Too」在民眾心目中愈來愈無感。

亦有人認為這是新冠肺炎疫情影響了娛樂產業的生態導致的後果，觀眾已經太習慣娛樂大片才會花錢上戲院，探討議題的影片只要在家看串流放映即可，且一堆影音平台拍攝取材自真實案件的影片，「她有話要說」就給人強烈的「影音平台影片」味道。更有人覺得片中兩位主角分別由凱莉穆里根、柔伊卡山飾演，兩個人都不是會吸引大多數觀眾花錢捧場的紅牌巨星，自然對於賣座成績全無加持。

對於台灣觀眾來講，歐美的「Me Too」是因為內容驚人才感到有追蹤的興趣，等到事件愈來愈重複，又是一堆大家不一定很熟的老外，就愈來愈無感。「她有話要說」上映時，台灣觀眾已經沒怎麼在管歐美的「Me Too」，現在台灣自家演藝圈吹起「Me Too」風暴，「她有話要說」下片已久，且劇情講歐美「Me Too」也少了台灣這邊大家熟識的本土藝人，還是一樣不太能刺激台灣觀眾觀影的興趣，除非有人敢指名道姓不修改不遮掩所有相關人事物來拍一部台灣的「Me Too」影片，這個議題仍然無法兌換成票房收入。

台灣演藝圈近日吹起「Me Too」風暴，圖為炎亞綸（右）當面跟耀樂道歉。記者李政龍／攝影