臺灣搶進富川國際奇幻影展成為官方合作夥伴 首度設獎 助臺灣影人進行國際交流

有亞洲最大類型電影影展之稱的韓國富川國際奇幻影展(Bucheon International Fantastic Film Festival,簡稱BIFAN)於6月29日至7月9日登場。今年臺灣作品表現不俗,共有6部入選影展、2部入選創投市場展、3部沉浸式作品入選XR單元。文化內容策進院(文策院)更與BIFAN正式成為官方合作夥伴,啟動多面向的合作,包含首度在亞洲奇幻電影聯盟創投市場展(The Network of Asian Fantastic Films,簡稱NAFF)設置「文策院獎」(TAICCA Award),提供現金一萬美元(約30萬元新台幣)獎金鼓勵有合資潛力的國際項目;以及合作編劇導演人才駐村計畫、參與亞洲電影趨勢論壇等。文策院與BIFAN合作,期待鼓勵臺灣與韓國、其他亞洲國家在「類型電影」上的合資合製,也希望創造臺韓電影人才與作品間更深度的交流。

有亞洲最大類型影展之稱的第27屆富川奇幻影展昨晚熱鬧開幕。左為今年大師講堂的講者、韓國演員崔岷植。(文策院/提供)

文策院為了協助國內電影創作者拓展國際合作機會、提升創作動能,與國際影展進行各方面的深度合作。文策院董事長蔡嘉駿表示,臺灣類型電影近年來透過BIFAN獲得國際關注,期待藉由文策院與BIFAN的官方合作,推進雙邊在類型電影的交流,也期待透過設獎、人才駐村計畫,以及國際合資合製等,鼓勵更多臺灣影人走到全球、讓更多臺灣作品走向國際。

編劇導演人才駐村計畫方面,由文策院與影展雙方共同推選出一名臺灣創作者前往富川駐村創作並參與影展活動,藉由專業講師協助劇本開發,於駐村期間與其他國際學員交流,並後續於韓國發表提案,期盼透過持續的培育與交流,提供臺灣類型創作者更多創作能量及發展國際合作的可能。首位代表是以畢業製作短片《冥王星圖》一舉拿下2018年英國獨立電影獎最佳影片獎的編導李晏如,曾以長片企劃《剩女婚前偵探社》入選2021年金馬創投。另外文策院也受官方邀請參與「亞洲製造」(Made in Asia)亞洲電影趨勢論壇,期能吸引國際專業人士與臺灣合資合製。

本屆亦有兩部臺灣作品入選創投市場展中的「It Project」單元,分別是謝庭菡導演的恐怖驚悚新作《The Shadows》以及李幼喬導演主打奇幻詭譎的《Out of Nowhere》,將與其他15件亞洲企劃案共同角逐獎項。

影展部分,選片以「Stay Strange」為口號、鼓勵創作者打破界線,將放映來自51個國家、總共262部挑戰觀眾感官刺激的奇幻作品。本屆臺灣作品表現不俗,共有6部作品獲得影展選片青睞,包括國產長片代表,柯震東首部執導的劇情長片《黑的教育》;國際合製片則有菲律賓、新加坡與臺灣飛望影像的合製恐怖片《In My Mother’s Skin》,以及甫在坎城獲獎、八國合製臺灣前景娛樂參與製作的《虎紋少女 Tiger Stripes》,兩片皆獲得文策院國際合作投資專案計畫(TICP)支持;3部短片分別是蔡佳穎導演的《屍舞 The Remains》、尤寧導演的《浮游 Doris》與李嘉蓉導演的動畫作品《One Way Ticket》。另有一部經典作品則是由國家電影及視聽文化中心完成修復,由李翰祥、李行、胡金銓、白景瑞4位導演分別完成的四段式電影《喜怒哀樂 Four Moods》。

《虎紋少女》導演Amanda Neil Eu(左)與女主角Zairean Zairizal攜手亮麗踏上紅毯。(文策院/提供)

《In My Mother’s Skin》導演Kenneth Dagatan(中)與劇組成員抵達開幕式共襄盛舉。(文策院/提供)

以沉浸式作品為主的XR獨立單元「Beyond Reality」中,臺灣共有3部作品強勢入選,分別是甫在安錫動畫影展拿下VR最大獎的《紅尾巴Red Tail》、近日在臺展演口碑爆棚的《無法離開的人 The Man Who Couldn’t Leave》以及河床劇團的首部VR作品《遺留 All That Remains》。

富川國際奇幻影展於1997年首次舉辦,匯集了來自世界各地精彩的奇幻電影作品,2008年成立了首個以類型片為主的創投市場展亞洲奇幻電影聯盟(NAFF) ,除了有多種單元呈現,影展也包含了「NAFF奇幻電影學院」、「亞洲製造」亞洲電影趨勢論壇等,藉由各式產業交流活動鼓勵亞洲類型電影的發展。

富川國際奇幻影展官網 http://www.bifan.kr/eng/

BIFAN Beyond Reality 官網 https://beyondreality.bifan.kr/

《黑的教育》導演柯震東(左起)率領三位主演蔡凡熙、宋柏緯、朱軒洋登上富川奇幻影展開幕紅毯。(禾豐九路/提供)