《純白和弦》與杏仁咪嚕合作推出聯動 樂姬「杏仁ミル．量產型」萌度爆表

遊戲新幹線代理發行的二次元少女養成手機遊戲《純白和弦》，今（16）宣佈與知名VTuber「杏仁ミル」展開全新大型聯動「~超能偶像~突破限界的狂想曲」，是繼北極狐「浠Mizuki」、虛擬歌姬「夏語遙」及宇宙偶像團體「極深空計畫」後，第四位虛擬偶像深度聯動合作。

官方今日釋出SSR樂姬「杏仁ミル．量產型」立繪與技能，並將陸續公開聯動主題曲、專屬活動關卡與聯動劇情等眾多內容，讓玩家們在純白的世界裡，與咪嚕展開一場夢幻冒險之旅。

《純白和弦》與知名VTuber「杏仁ミル」大型聯動企劃熱鬧登場，咪嚕以兩種不同形象加入純白世界，出現在指揮官面前！首波活動搶先推出SSR樂姬「杏仁ミル．量產型」，將可愛與甜美的特質發揮到淋漓盡致，點燃了與咪嚕來場戀愛的憧憬，只要在活動期間登入遊戲，即可免費領取聯動角色。

圖／遊戲新幹線

「~超能偶像~突破限界的狂想曲」主題活動搶先預告

「~超能偶像~突破限界的狂想曲」主題活動將在7月6日全面啟動，並推出「杏仁ミル」神秘的第二型態SSR聯動樂姬，還有精心打造的專屬活動關卡與精彩聯動劇情，讓玩家挖掘兩位咪嚕背後深藏的祕密。官方也透露聯動原創主題曲正在製作中，咪嚕將以與過往截然不同的演唱方式，帶給玩家耳目一新的音樂饗宴。

圖／遊戲新幹線

「杏仁ミル．量產型」在遊戲中作為「守護」的職業登場，是隊伍中最堅強且具備多功能的「坦克」。天賦能力「最佳拍檔」是咪嚕與愛貓「Nagi」完美默契的最佳展現，「Nagi」可常駐於角色旁，使咪嚕受到的傷害大幅降低，單次傷害不會超過自身10%最大生命值。

技能「我畫你猜」只需1點靈感，即可造成對方長時間恐懼，用於斷招或在PVP都非常實用；技能「投餵指南」可回復自身大量生命值，並賦予全隊持續回血的功能。而必殺技「進擊的貓貓」施放後將對前方造成範圍傷害，可清除敵方護盾並轉化為我方護盾，若敵方沒有護盾，則使其受到的傷害提升最高45%。

圖／遊戲新幹線

「杏仁ミル．量產型」解放「旋律」功能後，將在開場時自動施放「貓的惡作劇」旋律技能，造成全體傷害的同時衝散敵方手牌，並於15秒內使我方受到的傷害不會超過自身5%最大生命值，在開局就能極大的掌控場面局勢。

歡慶上市半週年慶典開跑 推出全新玩法和福利

同時，《純白和弦》將在6/22隆重迎來上市半週年，斯庭格柏學院為此特別準備了大量抽卡劇票、限定抽獎以及人氣票選卡池等眾多福利。

圖／遊戲新幹線

遊戲也將在本月陸續開放「主線第十七章」和「社團聊天互動功能」等豐富內容，還有全新樂姬養成「賦格」系統，指揮官可將多餘的樂姬餘音進行轉化，通過消耗「音律幻星」即可開啟或升級賦格點，進一步提升樂姬的實力，並解鎖更高級的技能。