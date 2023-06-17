再傳邪教驅魔害命！韓男團偶像遭霸凌 向鬼許願全中邪

聯合報 ／ 聯合報 記者黃保慧／即時報導
張豐豪飾演的阿原，為了擺脫校園霸凌求助陰廟。圖／台北双喜提供
張豐豪飾演的阿原，為了擺脫校園霸凌求助陰廟。圖／台北双喜提供

來路不明的廟別亂拜！「化劫」自真人真事，原著老師認識的姐姐就是曾莞婷「王舒雅」的原型，朋友因為家裡附近新廟建成，給了八字點光明燈後，被廟方收做觀世音菩薩的乾女兒，自此被搞得人不像人、不像鬼，許多宮廟都嚇到拒絕幫忙，該名友人分享完離奇故事後即失蹤了；無獨有偶，近期社會新聞也驚見邪教組織出沒，假借驅魔名義凌虐信徒的事件，與電影「化劫」要傳達的訊息如出一轍 ：謹慎選廟，八字不要亂給！

「何潤東子弟兵」「我的牙想你」張豐豪，曾是韓國男團「一級秘密（後更名為TST）」的成員之一，這次打破花美男形象，在「化劫」出演常遭受到「全明星運動會」席惟倫以及「討債女王」孫君實這對空手道社團學長姐欺負的小學弟。為了擺脫霸凌，張豐豪所飾演的阿原跟邪魔打交道，拜陰廟向不知名的鬼神許願，設局取得同學們的八字辦法會，害得大家集體中邪，以不同方式一一慘死，堪稱本土版「絕命終結站」。而席惟倫跟孫君實等人為「死法」吃了不少苦頭；其中張豐豪戲裡的死狀更是詭異，為了讓自己死得淒烈，他參考了「大法師」、「厲陰宅」等經典鬼片，將身體凹成極致塞進櫃子，還因此扭傷脖子，方才呈現出滿意又駭人的血腥畫面。

「化劫」舉辦法會場景的「八卦陣」也是來真的？！當張豐豪的角色沉浸在請上仙降靈時，妖魔附體的神情相當逼真，工作人員紛紛不寒而慄；令人頭皮發麻的是，當晚颱風才剛離開，拍攝前現場無風無雨，孰料一開拍，窗外的風隨著念咒的節奏越發激烈、樹木枝葉瘋狂擺盪，導演一喊卡，外面又頓時風平浪靜，嚇到很多人直呼：「像是一群好兄弟被招來，搶在窗外看好戲，超毛。」 「化劫」6月21日全台上映。

「化劫」張豐豪飾演的阿原，為了擺脫校園霸凌求助陰廟自食惡果。圖／台北双喜提供

「化劫」6月21日全台上映。圖／台北双喜提供

孫君實飾演的宏男很常欺負學弟阿原（張豐豪飾演），慘被設局交八字辦不該辦的法會。圖／台北双喜提供

席惟倫飾演的柯梓很常欺負學弟阿原（張豐豪飾演），慘被設局交八字辦不該辦的法會。圖／台北双喜提供

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