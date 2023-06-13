韓國「富川國際奇幻影展」6月底登場 台灣電影受矚目

韓國富川國際奇幻影展將在6月29日登場，除邀請台灣演員柯震東首次執導的「黑的教育」等台灣作品參展，今年也與文策院等台灣文化、電影等相關單位合作，推出多種交流與支援計畫。

以科幻、恐怖等類型電影為主的富川國際奇幻影展將在6月29日至7月9日登場，邀集51國共262部作品放映，影展組織委員會執行委員長申哲今天在記者會上表示，電影面臨的環境變化速度越來越快，前幾年的疫情也為韓國電影、劇場造成極大危機，今年影展為尋求新的改變，化危機為轉機，以「電影＋」的核心概念進行整體策劃。

申哲說明，「電影＋」代表從電影與K系列影集、K-pop、K-webtoon等大眾文化的結合，電影產業與整體文化環境的變化角度來討論韓國電影的當前與未來；繼去年新設系列影集獎的嘗試後，今年攜手韓國漫畫振興院，研討韓國漫畫等多種文化形式與電影結合的可能性。

台灣文化內容策進院（TAICCA）今年獲選為富川影展的亞洲類型電影產業平台B.I.G的新贊助方，參與亞洲奇幻電影製作網絡、怪談CAMPUS等電影支援企劃；台北市電影委員會總監饒紫娟也獲邀參與30日的made in Asia論壇，就活化亞洲電影合作主題進行討論。

影展首席選片人金英德指出，富川影展與台灣相關單位的合作逐漸擴大，台韓電影人才、作品交流都持續進行，「文策院也相當積極，我認為未來與台灣的合作機會將更多，特別是共同製作等可能性」。

金英德說，雖然華語圈電影的幽默與韓國不太一樣，但台灣電影獨有的感性在韓國市場很能引起共鳴，並稱讚台灣近年不斷推出很多有特色的類型電影，希望能推動更多台韓的原創作品與電影合作。

今年影展除競賽單元「富川Choice」與「韓國奇幻電影」外，設計多樣主題企劃，除入選富川Choice的黑的教育，屍舞、浮游、One Way Ticket、遺留、紅尾巴、無法離開的人等台灣作品都將在影展放映。

其中「遺留」、「紅尾巴」與「無法離開的人」都是結合VR技術的新型態作品，獲富川影展選入結合最新技術創作的Beyond Reality單元。富川影展也正與高雄影展商議在沈浸式影展單元上的合作。

富川國際奇幻影展今年開幕作將播放美國導演AriAster新作「寶可惡夢」（Beau Is Afraid），閉幕將由日本導演恐怖大師清水崇新作「大家的歌謠」畫下完美句點。

富川國際奇幻影展首席選片人金英德（右）表示，台韓電影交流持續擴大，看好雙邊擴大共同製作等合作。中央社記者廖禹揚首爾攝