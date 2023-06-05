不存在的寫真偶像「皋月愛」於集英社《週刊Playboy》出道

集英社 AI 寫真偶像「皋月愛」（さつきあい）出道！推出首本寫真集，同步開設官方推特帳號。

集英社旗下男性雜誌《週刊Playboy》，日前於官推「週プレ@グラビア」（@shupure）宣布有著男性理想臉蛋的「年輕型美少女」皋月愛誕生，並挾著生涯第一本寫真《生まれたて。》與讀者見面。

雖然是 AI 生成的產物，但皋月愛與部份 AI 美上女一樣開設了官方推特，目前累積逾 4,000 人次追蹤。除了發布香香的圖片之外，也留下文字與粉絲互動，表示想盡己所能，讓見到自己的人覺得「這個人真好看」。根據官方設定皋月愛出生於 2006 年 5 月 29 日，是個 17 歲的小女生，身高 157 公分，興趣是「遊戲」。

儘管 AI 繪圖產生的美女圖已經爛大街，但集英社如此大家的出版社推出自家的 AI 寫真偶像，還是在推特上引起一小波的討論。根據日媒《ねとらぼ》報導，皋月愛的亮相，讓相關關鍵字登上推特趨勢。

皋月愛的首本寫真集現已上架至《週刊Playboy》的網路商店「週プレ グラジャパ！」，單本售價含稅 499 日圓。

圖／截取自週プレ グラジャパ！