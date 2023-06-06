同名電影改編音樂劇「怪胎」 發展專屬的怪胎戀愛

搖滾樂團「大象體操」與金獎作曲人王希文聯手打造，全新音樂劇「怪胎」將於6月演出，日前雙方才同時入圍第 34 屆(2023)金曲獎最佳編曲人獎，彼此是競爭對手又是合作對象，「關係」相當複雜，說起入圍金曲心情，王希文表示祝福、保持平常心，「大象體操」團員涂嘉欽則笑答：「如果是我們樂團得獎，相信希文老師也會替我們感到開心吧，因為我們都是『怪胎』團隊！」，「大象體操」同時也入圍最佳樂團獎項。

音樂劇「怪胎」改編自導演廖名毅同名電影作品，由王希文創辦之瘋戲樂工作室製作，結合康雅婷、那祈、周家寬及蔡邵桓等實力派演員，更邀請多次榮獲金音獎肯定的人氣樂團「大象體操」擔任編曲及現場演出，以輕鬆詼諧的劇情，探討愛情世界中的關係變化。

日前「大象體操」上電台節目宣傳，分享首次挑戰舞台劇的心情；吉他手張凱翔表示，從半年前開始創作編曲的過程中，就感到非常興奮，正式彩排時，對演員們的精湛演技和歌聲，更是感到驚艷，令他更加期待正式演出。鼓手涂嘉欽則十分擔心自己的體能狀況，由於最初以為正式演出時，會播放預錄的音樂檔案，但後來經過多次與製作人王希文討論後，決定接下現場樂團工作，共計24場的演出，都將以現場演奏形式呈現，涂嘉欽坦言，在興奮之餘也擔心體力透支，開玩笑說盼能夠收到營養補給品或是按摩儀器廠商的贊助。

貝斯手張凱婷則表示，在收到王希文製作的 demo 後花了很長時間消化，透露自己：「近半年都聽著王希文的歌聲入睡」，整天都忙著思考著如何以「大象體操」一貫的風格，呈現音樂劇所需效果，每天都在和自己對話、拉扯。

製作人王希文感嘆台灣的音樂劇環境非常辛苦，花了很長的籌備期製作一部劇，往往只有短短幾天演出的機會，期盼未來能夠有更多定目劇形式的演出，讓每一部辛苦作品，能夠有足夠空間呈現，甚至吸引海外遊客來台灣觀賞音樂劇。

音樂劇「怪胎」將於 6 月 10 日至 6 月 24 日於臺北水源劇場、7 月 7 日至 7 月 16 日於臺中國家歌劇院中劇院演出，購票請上口袋售票或OPENTIX。

音樂劇「怪胎」由周家寬(左起)、蔡邵桓、康雅婷、那祈主演。圖／瘋戲樂工作室提供

大象體操樂團鼓手涂嘉欽(左起)、貝斯手張凱婷、吉他手張凱翔為音樂劇「怪胎」彩排。圖／瘋戲樂工作室提供