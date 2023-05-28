《勝利女神：妮姬》第二屆繪畫大賽再現「靈魂繪師」

Shift Up 開發美少女射擊遊戲《勝利女神：妮姬》近日釋出第二屆繪畫大賽參賽作品，其中不乏各種精緻繪圖，當然...也少不了靈魂繪師的作品，讓網友直呼「夢回冠軍十香」。

遊戲角落先前曾報導過妮姬首屆繪畫大賽得獎作品，當時人氣獎就由靈魂畫家艾米莉亞的「極簡派」曠世巨作，以 413 次按讚拿下獎項。雖然線條、用色簡單到不行，甚至看不出是在畫哪個妮姬，但明顯的臀部輪廓，讓人一目了然這就是《勝利女神：妮姬》。

進入第二屆那個熟悉的畫風又出現。沒錯，艾米莉亞又參賽了！這回不只加強了精細程度，妮姬的招牌屁股又更大了。值得注意的是，本屆艾米莉亞並非孤身一人，有另一名參賽者繪製全是靈魂的「火龍」尼希利斯塔，那看得出手抖的每一筆畫，傳承了《約會大作戰：精靈再臨》十香生日賀圖。

不熟悉《約會大作戰：精靈再臨》十香生日賀圖的讀者，遊戲角落為大家複習一下。由紅心網路代理的橫版動作手機遊戲《約會大作戰：精靈再臨》2019 年曾舉辦十香生日慶典活動，邀請粉絲繪製十香的生日賀圖，並以投票的方式選出冠軍作品。最終由繪師拉拉熊的「傳神」之作以 1,800 讚的高票拿到冠軍，不只獲得獎品 Switch，還登上官方臉書封面，一度引爆爭議。

如今該靈魂系畫法薪火相傳，在《勝利女神：妮姬》的繪畫比賽裡逐漸壯大。至於有沒有得獎呢？很可惜第二屆兩幅靈魂派作品沒能斬獲人氣獎，由 Samar Teng 繪製的性感帥氣火龍成為人氣王。