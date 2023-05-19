初音客串漫威宇宙?《星際異攻隊3》稱霸全球票房！藏Vocaloid動畫曲彩蛋

最新漫威電影《星際異攻隊 3》已經在本月稍早正式上映，雖然該系列一直以來都充滿來自 70 或 80 年代的經典英文歌曲（尤其舞曲），但細心粉絲們也注意到，這部影片竟然出現了一首 Vocaloid 歌曲，意味著日本國寶「初音未來」似乎存在於漫威電影宇宙的世界觀中。

※以下包含《星際異攻隊 3》電影的劇透，請讀者斟酌閱讀※

由詹姆士岡恩（James Gunn）執導的《星際異攻隊》系列完結篇《星際異攻隊 3》已經在 5 月正式上映，是他道別漫威、接管 DC 的最後一部作品，為各位角色的故事畫下了一個完美的句點，並在粉絲與媒體之間都獲得了極高的評價，全球首周票房達 2.82 億美元稱霸各地院線，觀眾讚是漫威繼《復仇者聯盟：終局之戰》最棒的漫威電影作品。

此外，這部備受期待的漫威超級英雄電影，也佈滿大量來自漫威漫畫的要素，像是火箭浣熊的悲慘身世，太空狗狗科斯莫的加入，以及再次跑來串場的霍華鴨，都讓喜愛漫威系列的粉絲們大呼過癮。

圖／星際異攻隊3

然而，其中一個可能會被不少漫威粉絲忽略的小細節，就是這部電影其實還包含了一首 Vocaloid 歌曲。

Vocaloid 是一個由 YAMAHA 開發的語音合成引擎，也常被音樂人當作主唱音源，也被視為一種虛擬歌手（Vsinger）。這套工具為不少電子音樂創作者帶來了許多幫助，並利用他們透過這套工具打造的歌曲一舉成名。

打從 2003 年上線至今，Vocaloid 旗下已經擁有著大量的虛擬歌手，而每一位歌手都擁有著專屬於他們的軟體，而其中最具代表性的人物當然就是初音未來。

細心的觀眾們在觀賞《星際異攻隊 3》時，可能會在某兩個片段中聽到一些相當耳熟的旋律。當星際異攻隊首度來到「反地球」時，星爵與夥伴們試圖在語言不通的情況下，與一群由大反派「至高進化」改造的人形動物進行溝通，而最終順利取得了其中一戶蝙蝠人家庭的信任。

當異攻隊來到了蝙蝠人充滿復古風格的家中作客休息時，背景的收音機其實正在播放一首 Vocaloid 歌曲，但立刻被蝙蝠人家庭的老爸關掉，似乎對於這群突然跑來家中造訪的天外來客感到有些不自在。

之後當星爵向這戶人家借了車子，準備驅車前往至高進化的大本營時，車上的收音機也再次出現了這首歌。

圖／NHK、日昇

不少喜愛 Vocaloid 和初音未來的粉絲們，立刻就認出了這首名為〈小狗的狂歡節〉（小犬のカーニバル，Koinu no Carnival）的歌曲，這首歌包含了 50 種 Vocaloid，最初收錄於 2017 年發行的 ClassicaLoid Musik 收藏集中，也是日昇動畫及 NHK 共同合作推出的原創動畫《Classicaloid》（クラシカロイド）主題曲，整體的旋律則是基於蕭邦的「小狗」圓舞曲。

至於歌詞的部分則真的是各種品種的狗狗和牠們有多可愛。對於將其中一部份的故事重點劇焦在動物上的《星際異攻隊 3》來說，這確實是一首相當可愛又適合的 Vocaloid 歌曲。

參考資料：dexerto