駁二「動漫女子寫真展」線上測驗 分析你心中住著哪個她

駁二藝術特區即日起至10月10日在大義區C7動漫倉庫，推出「他是誰？−動漫女子寫真展」，以女性動漫角色的肖像為主題，網羅魔法少女、蘿莉塔、台灣OL等動漫角色，呈現不同類型動漫女子的故事。並同步推出「動漫女子鑑定」線上測驗活動，讓大家分析自己內心住著哪個「動漫女子」？

「他是誰？−動漫女子寫真展」邀民眾一起進入動漫女子的奇想世界，透過角色魅力，認識隱藏在角色背後的漫畫家。此展聯手7組漫畫家，展出8部動漫作品中的女性故事。這些「動漫女子」在作者的筆下，各自擁有不同的面貌及人生。

高雄市文化局長王文翠表示，儘管動漫角色與創作者身處不同次元，仍可透過畫格窺見漫畫家的思緒及生活樣貌，如同由人氣繪師Say HaNa為展覽所創作的主視覺，以撕下畫布一角的表現手法，傳達創作者與筆下角色的連結，揭開動漫女子的神秘面紗。

漫畫家致怡的《黑愛麗絲系列》，將展區改造成充滿蘿莉塔風格的服裝裁縫間，結合動態投影，帶領觀眾進入華麗的時尚世界。由謝東霖編劇，漫畫家綜合口味繪製的漫畫作品《入伍吧！魔法少女》，取材作者的軍旅生活轉化成「魔法少女」的情節，並展出魔法少女的魔法棒、服裝及軍階領結，以女性角色刻畫台灣男性的共同記憶。而漫畫家綜合口味《星期六的情話》以酒瓶為載體，以酒吧陳列動漫角色對話，混搭詼諧與浪漫的「特調」。

漫畫家廢廢子的《廢廢子の充氣大冒險！》以第一人稱視角描寫失戀少女的心境，呈現女性對情愛的渴望與徬徨；而廢廢子以漫畫形式改編作家簡莉穎《直到夜色溫柔》的作品，則是將原稿陳列於密閉的小包廂中，結合窺孔設計，讓民眾窺看多元性別角色、體態圓潤的女子，在情感關係中的故事。漫畫家曾耀慶《漫畫的女兒》展區，作者將目光藏身於原稿上方，引導觀眾走近鏡面畫框，進而與作品產生共鳴及對話。

繪師天之火的《台灣OL系列》插畫作品，透過鐵窗花以及壓花玻璃作成的裝置，結合藝術家鄭鴻展的微縮作品，共同形塑出台灣上班族通勤日常。漫畫家日下棗《三個不結婚的女人》則以拍貼機作為載體，將漫畫變成人生四格的角色拍貼寫真呈現，觀眾也可以選擇角色拍貼體驗。

「動漫女子寫真展」更同步推出「動漫女子鑑定」線上測驗活動，讓民眾分析自己內心住著哪個「動漫女子」，即日起至5月16日以前，憑觀展門票並分享測驗結果，還可獲得動漫女子限量圓扇，數量有限，贈完為止。相關資訊請上可二官網查詢https://pier2.org/exhibition/info/1113/。

駁二推出「他是誰？−動漫女子寫真展」，邀觀眾透過角色魅力，揭開動漫女子的神秘。圖／高雄市文化局提供

駁二推出「他是誰？−動漫女子寫真展」，邀觀眾透過角色魅力，揭開動漫女子的神秘。圖／高雄市文化局提供

駁二推出「他是誰？−動漫女子寫真展」，邀觀眾透過角色魅力，揭開動漫女子的神秘。圖／高雄市文化局提供