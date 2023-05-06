《駭人骨娃娃》真實都市傳說改編 路邊娃娃別亂撿！

禁忌鬼娃懼作「駭人骨娃娃」今日釋出正式海報與預告，揭露毛骨悚然的懸疑劇情，小女孩陰森地呢喃說一句：「我的洋娃娃不見了」，一行人彷彿被下咒般，皮膚開始出現怪斑、莫名被怪力降落到水裡滅頂、身體不自然扭曲飛出去、連電視機裡的女孩都猶如「貞子」般走出來瘋狂索命！最後一幕甚至驚見女主角被「鬼娃莫妮索」扒上的駭人畫面。

故事講述剛搬到小鎮的女主角莎拉，與一行人去夜店玩耍，回程路上亂撿一隻骨董的人形娃娃，因而誤觸禁忌、惹「鬼娃莫妮索」瘋狂索命的恐怖悲劇。從小就愛恐怖片的導演維克多加西亞，新作刻劃一群年輕人誤觸詛咒故事，提及：「電影中鬼娃莫妮索是暗黑版『彼得潘』，沒有人陪她玩，所以她開始找人陪她玩。」並笑說這是一場鬼娃娃的成長之旅：「是時候該成長了、是時候該玩了、是時候受苦了！」

「駭人骨娃娃」改編自流傳多年的真實都市恐怖傳說，只要領聖餐的白衣女孩出現，任何人撿到她的娃娃就得死！故事講述剛搬到小鎮的年輕女孩莎拉（『人盡皆知』卡拉康普拉 飾演），陪同家人參加妹妹的聖餐儀式，碰到一位媽媽瘋狂找尋失蹤的女兒。爾後，在一次與好友蕾貝（『厄夜暴走』艾娜基尼奧內斯飾演）去夜店的回程路上，差點撞上一個身穿聖餐白裙的女孩，一行人下車查看，只看到一個骨董的人形娃娃，莎拉以為是那位失蹤小孩的娃娃，因而撿回家保管，原以為能夠幫助尋人卻意外惹怪事上身，撿到「非死不可」的傳說，她跟朋友能逃過死劫，好好地物歸原「詛」嗎？「駭人骨娃娃」將在5月26日全台上映。

「駭人骨娃娃」將在5月26日全台上映。圖／威視提供

「駭人骨娃娃」將在5月26日全台上映。圖／威視提供