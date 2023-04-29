年度最痛苦電影「九槍」揭開移工悲歌 300位老師集氣力挺

去年摘下金馬獎最佳紀錄片的話題紀錄片「九槍」，揭開移工阮國非事件幕後悲劇真相，引發各界探討，電影獲獎、進行公益放映後，迴響空前熱烈，導演蔡崇隆深感時機成熟，決定啟動「九槍」上映暨全臺校園教材發送計畫，與專業夥伴發起調查問卷，旋即獲得逾300位老師填寫響應，於嘖嘖平台發起群眾集資，走向下一階段的行動。

「九槍」集資第一階段目標共 240 萬，計畫包含安排戲院上映，更期望將紀錄移工議題與重要生命故事的影像，製作成老師可運用於課堂上的教材，發送到全台校園，讓下一代提早認識移民工議題，消除社會中的無名恐懼，改變目前台灣的逃逸移工困境，同時也為莘莘學子建立正確觀念。

統計至今年的最新數據顯示，台灣移工總人口數已突破73萬人，比許多縣市人口的總數還高，在撐起台灣的基礎建設工程與長照家庭的同時，移工們卻無法安心地過上一般的日常生活，因為仲介費過高、無法自由換工作及雇主，許多移工被迫選擇逃逸，成為大家口中的「非法移工」。

目前台灣非法移工人數已經超過8萬人，辛苦工作之餘必須逃避追捕，不時有個案死於非命，或重傷成為醫療人球。其中2017 年一起逃逸移工的新聞更震驚全台，一位從越南來到台灣打拼的移工阮國非，在偏僻河邊被舉報偷車，當時他全身赤裸手無寸鐵，因用藥神智不清而拒捕，在衝突中阮國非被訓練與經驗不足的警察連開9槍，加上後續救護程序混亂，最終失血過多死亡。

對於此憾事的發生，「九槍」導演蔡崇隆沈痛地表示：「移工來台已30年，結構性問題還是一樣，我們對他們的歧視還是一樣，不然不會發生這種悲劇，阮國非事件是多年來不義制度與政策的一次極端總爆發。」

知名導演王小棣認為在這個很容易聳動的題材底下，蔡導演團隊很誠懇地想讓觀眾看到整個過程與可能原因，長期關心勞工議題的「做工的人」原著作者林立青則特別現身分析制度問題，邀請台灣社會的公民一起加入集資行動，推倒無知及冷漠的高牆，讓當年的不幸事件成為絕響。

蔡崇隆遺憾表示，阮國非本來是一個有理想和夢想的青年，跟我們台灣很多的年輕人是一樣的，期待該計畫開啟更多對話，並邀請所有台灣社會公民一起加入集資行動，陪下一代從現在開始攜手建構多元族群共存共榮的環境。

詳細資訊請見集資頁面網址：https://r.zecz.ec/m5eG

「九槍」導演蔡崇隆期待透過集資計畫，能開啟更多對話。圖／《九槍》團隊提供