魔爪能量飲控「Monster」遊戲商標侵權 《寶可夢》《魔物獵人》等作都被要求撤標題

擁有高價值品牌的企業維護商譽會更加積極，但維權過頭可能引起消費者反感。知名能量飲料 Monster Energy（魔爪）在美國市佔僅次紅牛（RedBull），研發該能量飲的怪物飲料公司（Monster Beverage）近日傳出與多人恐怖獨立遊戲《Dark Deception: Monsters & Mortals》開發者鬧商標糾紛，原因正是「怪物」兩字。

其實怪物飲料公司並非第一次這樣搞，綜合日媒 Automaton 報導，專利資訊平台 J-PlatPat 顯示該公司曾在日本境內針對包括「Monster」（モンスター）的各種商標提出異議，目前確認至少 134 筆投訴。

怪物飲料公司的理由是「以上商標可能混淆消費者認知商品來源」，但日本專利局曾數度駁回異議，表示「不存在對商品來源產生混淆的可能性」，相關商標都可以維持現有狀態。

多款以怪物為標題的熱門遊戲都遭殃，諸如《魔物獵人》系列（モンスターハンター）與《魔物獵人X》等等，《寶可夢》（ポケットモンスター，口袋怪獸）則特別針對《X·Y》和《太陽月亮》，怪物飲料的申訴理由是（節錄自J-PlatPat）：

在本件商標的構成中，明顯標示「口袋怪獸」的文字部分，可以作爲獨立的自他商品識別標識發揮作用，但由於該文字的稱謂「口袋怪獸」過於冗長，在以簡易迅速爲宗旨的商業交易場所中，很難總是將其看作是整體不可分割的文字部分，「口袋怪獸」或者「怪獸」的文字部分獨立具備自他商品的識別功能。 於是，本件商標從「怪獸」（モンスター）的文字部分產生了「モンスター」的稱呼和「怪獸、怪物、モンスター」的概念。

圖／Monster Energy、卡普空、寶可夢公司

簡而言之，怪獸飲料公司主張《寶可夢》遊戲名稱自代三種怪物的概念，在「怪獸」的字面上與魔爪「Monster Energy」商標一致，可能會導致接觸《寶可夢》的消費者誤信為怪物飲料家族的商標之一，或者混淆該商品（寶可夢）是與商標申請人（怪物飲料）有某種關係的人或業務相關的商品，從而可能對商品的來源產生混淆。

圖／Monster Energy

除了卡普空廣大的《魔物獵人系列》，怪物一詞經常出現在日本海外其他遊戲中。2019年，Ubisoft 宣布將開發一款神話冒險 ARPG《Gods & Monsters》，但遭到怪物飲料公司反對，兩造糾紛經 3 度開庭仍懸而未決，Ubisoft 為了不再瞎耗而讓步，宣布更名《Immortals Fenyx Rising》（芬尼克斯傳說）。

圖／Immortals Fenyx Rising

能量飲料除了與電競、電玩遊戲密切相關，也與運動賽事調性相近，怪物飲料公司不是專找電玩的碴，曾對 NBA 多倫多暴龍隊提出商標異議，理由是暴龍隊 Logo 籃球上的爪痕與魔爪高度相似，恐讓人誤信二者存在經濟關係。

圖／Monster Energy、NBA