《火影忍者》人氣角色票選 「波風湊」集實力與帥氣奪冠

《火影忍者》為全球知名的人氣動漫作品，而週刊少年旗下的 YT 頻道 ジャンプチャンネル，近日公開了作品中各大角色的人氣票選成績。讓人稍微感到詫異的是，男主角漩渦鳴人居然沒有殺進前五名，而他的爸爸「波風湊」以強大又帥氣的形象，拿下冠軍。

該企劃為紀念《火影忍者》動畫熱播 20 年，由週刊少年和相關單位主導了這次投票，於 2022 年 12 月 17 日到 2023 年 1 月 31 日期間，有高達 460 萬以上的粉絲參與了本次投票。值得一提的是，前 20 名的熱門角色，作者岸本齊史更繪製了新的視覺插圖。

影片中從第 99 名開始一一盤點。進入前 5 名時相信粉絲們都相當關注喜歡的人物，最終第 5 名到第 1 名依序為：旗木卡卡西、宇智波止水、春野櫻、宇智波鼬；第一名則是由第四代火影「波風湊」以 792,257 的高票拿下，的確也屬不負眾望。

《火影忍者》為 1999 年開始連載的超人氣動畫、漫畫，揉合忍者題材和熱血精彩的劇情，廣受 ACG 迷喜愛。

圖 / 週刊少年