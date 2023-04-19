洪醒夫文學三部曲影像改編電影 用影像讓文學走進校園

彰化縣蔗青文化工作室負責人洪崇銘集結在地團隊推出洪醒夫文學三部曲影像改編作品，今年與上青電影公司完成第三部曲「吾土」，邀請國家文藝獎得主王榮裕等人主演，預計今年8月完成後將進行校園巡迴放映，希望透過文學電影創作，讓大家再一次認識彰化在地文學家。

洪崇銘獲得文化部青年村落文化行動計畫支持，推動「洪醒夫文學扎根計畫」，從2020年到2023陸續完成二林在地文學家洪醒夫文學三部曲影像改編作品，分別是2020年開拍的第一部關於家鄉的故事短片「有誰要到二林去」，2021年於疫情期間拍攝第二部曲「父親大人」，描述台灣農村家庭樣貌，至今已完成81場次巡迴放映。

而今年則與上青電影公司拍攝完成最後一部曲「吾土」，為洪醒夫的原著作品改編，並在洪醒夫的家鄉二林與溪州等地拍攝，由洪崇銘、陳思維擔任監製，臧晟傑、陳浤擔任編導，並邀請國家文藝獎得主、金枝演社創辦人王榮裕、全方位劇場創作者王靖惇、李秀紗、莊庭瑜等人主演。

洪崇銘說，洪醒夫的作品其實很早就收錄進教科書，這樣的故事和在地生活密切相關，但這位優秀作家也逝世40年，快被遺忘，希望透過影像說故事，讓文學走進校園，更容易被小朋友吸收。

王榮裕說，很多人拍片都只想著要得獎，但像洪崇銘這樣的「傻子」拍片是想介紹文學很難得，現在的孩子比較不讀書，卻習慣看網路、看影片，洪崇銘不只想介紹彰化在地文學家，甚至想透過影像介紹更多文學作品，希望他能繼續做下去。

洪崇銘說，洪醒夫文學作品多完成於1970年代的台灣社會轉型時期，是最能代表該時代的台灣文學家之一，而「吾土」描繪台灣社會戰前與戰後，農村社會小人物的悲慘命運，藉由人與土地的關係，表現出細膩的情感與人性，今年預計於8月進行「歸鄉三部曲」特映會，9月份開啟全台校園巡迴。

彰化縣蔗青文化工作室負責人洪崇銘集結在地團隊推出洪醒夫文學三部曲影像改編作品，今年完成第三部曲「吾土」，將會進行校園巡迴放映。記者林宛諭／攝影