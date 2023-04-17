「做工的人 電影版」狂破3千萬 鐵皮屋重建暖哭觀眾

國片「做工的人 電影版」全台票房衝破3000萬大關，片中李銘順在片中號召一群工人好友組成義工團，齊心協力幫助生活困頓的老人家完成老屋重建，暖舉令觀眾熱淚盈眶。

其實該地就位於台中市區，劇組先搭建破舊老屋，再拆掉原地重建蓋新鐵皮屋，更神奇的是拆掉再蓋起來僅在一天內完成，令周圍民眾都很訝異蓋房子能如此有效率，也讓一同上工參與整個過程的游安順至今回想仍驚訝不已：「根本不可能的任務！」

片中義工團的故事感動人心，事實上來自真人實事，導演鄭芬芬坦言：「我曾經看到一篇新聞報導，有位小朋友因為家裡住得非常不舒服，又沒有錢整修房子，當時他們寫信請求公家機關相關單位幫忙修整房屋，沒想到這個消息被很多行善的義工團看到了，他們集結很多義工去修建鐵皮屋，我很受感動，想把這樣的劇情放到電影裡。」

片中新蓋出來的鐵皮屋，實際上就跟電影裡一樣，由一群熱心行善的義工團同心協力搭建。拍攝前，劇組聯繫到「希望義工團」，雙方很快就決定合作，義工團理事長尤瑞豐表示：「電影的故事與希望義工團對這塊土地幫助弱勢的精神是完全符合，大家都很感動，所以參加的人也很踴躍，想把這塊土地互相幫忙、協助的精神發揮出來。」

拍攝當天，希望義工團集結逾40人到場，先將劇組搭建的老屋內所有物品搬出，並把屋內的結構切斷，才方便怪手進入推倒。拆毀老屋之後，還得將磚塊、鐵皮、鋼筋等收集起來，再來搭建地基及柱子，李銘順、游安順、薛仕凌、苗可麗等更是實際參與搭建過程，被導演要求演員們需自然地融入其中，一起把新鐵皮屋的蓋好，李銘順拍完後打趣跟導演笑說：「做工要另外收錢哦！」

眾人同心協力之下，一天之內拆掉原本的舊屋，又原地蓋起新房子，游安順回想起來仍驚嘆不已：「拍這場戲是我人生當中印象最深刻的一場戲，太深刻了，早上它還是一個破破的磚瓦屋，然後晚上就蓋好了，你相信嗎？這幾乎是一個不可能的任務。」李銘順也印象深刻：「他們真的可以用一天的時間搭一個鐵皮屋起來，太神奇了！」

「做工的人 電影版」全台票房熱賣。圖／大慕影藝、華映娛樂提供