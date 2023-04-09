《神劍闖江湖》新版動畫公開最新PV 小太刀蒼紫由聲優內田雄馬出演
知名作品《神劍闖江湖》日前已經公開新版重新製作的動畫，將於今年 7 月開播，而在今天的「AnimeJapan 2023」活動上，官方公開了最新宣傳影片以及更多的出演聲優名單。
在影片尾端，製作組確認了其他角色的聲優名單，高荷惠將由大西沙織擔任，而四乃森蒼紫的部分，將會交給內田雄馬詮釋演出。
《神劍闖江湖》為 1994 年至 1999 年在週刊少年 JUMP 上連載的知名漫畫，作者為和月伸宏，過去就曾以漫畫為藍本，推出過動畫版，近年則宣布以現代技術再行製作新版。除動畫外，也推出過一系列的真人電影，由佐藤健主演。
「AnimeJapan 2023」於 3月 25、26 日在東京國際展示場舉行，至今已邁入 10 周年，今年以「動畫不停止！（アニメはとまらない！）」為活動標語。
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