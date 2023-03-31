韓國網路漫畫改編影集「模範計程車」推出第2季 故事題材結合真實犯罪事件

中央社／ 新加坡24日專電
韓劇「模範計程車」男主角李帝勳24日在新加坡一場記者會表示，自己平常開車很守規矩，但拍攝時，加速、急停等橋段樣樣來，自嘲「學到一些很危險的事」。中央社記者侯姿瑩新加坡攝
韓劇「模範計程車」男主角李帝勳24日在新加坡一場記者會表示，自己平常開車很守規矩，但拍攝時，加速、急停等橋段樣樣來，自嘲「學到一些很危險的事」。中央社記者侯姿瑩新加坡攝

韓星李帝勳主演的「模範」推出第2季，男主角李帝勳今天透露，自己平常開車很守規矩，但拍攝時，加速、急停等橋段樣樣來，自嘲「學到一些很危險的事」。

改編自人氣網路漫畫的影集「模範計程車」，2021年在播出時最高收視率達16%，故事題材結合多起真實犯罪事件，描述在法律無法嚴懲罪犯的時代下，地下秘密計程車公司「彩虹運輸」決定以惡制惡，為滿腹冤屈的被害者們進行復仇計畫。

李帝勳在劇中親自上陣演出各種飛車、武打橋段，更因應劇情需求開創許多副角色，百變演技令人驚豔，觀眾紛紛敲碗製作續集。「模範計程車」第2季終於在2月正式上檔，不僅收視開出紅盤，且話題不斷。

為宣傳新戲，李帝勳今天在新加坡聖淘沙名勝世界舉辦記者會，明天接著舉辦粉絲見面會。

李帝勳在記者會分享，拍攝這齣戲之前，自己平時開車很守規矩，不超速、該停下的時候就會停。不過拍戲時，為了角色需求，加速、急停等橋段樣樣都得來，自嘲「學到了一些危險的事」。

他打趣地說，後來自己開車的時候，還必須提醒自己不是劇中角色「金道奇」，要冷靜、好好開車。

被問及搭乘計程車的有趣經驗，李帝勳說，到海外工作時，他通常會在工作行程結束後，搭計程車到處走走。有時候，司機一開始沒認出他，直到抵達目的地，他向司機道謝，對方才驚覺他的身分，他也會趁機推銷自己的新戲。

對他來說，被計程車司機認出來、要求跟他一起合照，都是很有趣的經驗。

「模範計程車」第2季除了依舊充滿精彩動作特技外，上季獲得高人氣的電話詐騙案大姐頭「林福子」再度現身於越南，李帝勳順勢重新裝扮成「俗擱有力」的副角色「王道吉」誘其上鉤，兩人的再相會也成為粉絲爆笑不斷的驚喜橋段。

李帝勳曾演出多部戲劇、電影，並以「信號」、「模範計程車」等劇走紅。若要從飾演過的角色中選一個來度過餘生，李帝勳表示，很難抉擇，因為每個演過的角色都很喜歡，但如果一定要選，他會選「王道吉」，以這個角色演出尚未完成的「愛情故事」，應該會很有趣。

「模範計程車2」在新加坡由串流影音平台Viu播出，台灣則在friDay影音播出。

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
漫畫 改編 影集 韓國 計程車

逛書店

大會計師教你從財報數字看懂經營本質【增訂版．全新案例】

NT$ 294

徒手治療椎間盤突出：不開刀的預防、保健與物理治療方法

NT$ 245

投資學（第四版）

NT$ 450

活用財報數字，掌握獲利邏輯：跟著金牌會計師，透視經營的資源與風險，養成最強生意腦

NT$ 350

延伸閱讀

《再見，福寶》飼養員「姜爺爺」來台與粉絲相見歡

韓國綜藝大師羅暎錫引爆搶票潮！全球影視精英齊聚TCCF論壇

《與夢前行 宮﨑駿》7大萌趣看點：宮崎駿健忘程度不輸你的主管

《與夢前行 宮﨑駿》6大看點：當戰友接連離世，宮﨑駿如何看待人生？

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。