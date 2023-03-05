純愛神漫再推真人影集！《只想告訴你》新垣結依接班人、國寶級男神主演

由椎名輕穗自2005年開始在集英社雜誌《別冊瑪格麗特》，連載的日本少女漫畫《只想告訴你》是不少人心中的純愛經典，曾被改編成動畫與真人版電影，當時由多部未華子與已故男星三浦春馬主演。而去年官方傳出了即將推出真人版影集的消息，再度真人化讓許多原著粉絲都感到相當期待。

上個月初Netflix官方率先釋出了視覺海報，影集版將由都曾出演過《東大特訓班2》的南沙良與鈴鹿央士擔綱主演，兩位開始參與電視劇的年份相似，演技也是頗受好評。前者曾獲最優秀新人女優獎、「藍絲帶獎」新人獎；鈴鹿央士則憑《蜜蜂與遠雷》狂掃報知電影獎 、橫濱電影節、日本電影學院獎、每日電影獎 、電影旬報等電影新人獎五項大獎。

圖／擷自鈴鹿央士instagram、南沙良instagram

圖／擷自鈴鹿央士instagram、南沙良instagram

長相甜美的南沙良有「新垣結依接班人」的封號，此次她將如何詮釋因外貌看似陰沉的女主角「黑沼爽子」令人十分期待。而曾獲2022年由《ViVi》舉辦國寶級男神投票「Next部門」第一名的鈴鹿央士，因被廣瀨鈴相中成為演員出道，短短4年期間已累積不少知名作品，前途一片光明。

圖／擷自鈴鹿央士instagram、南沙良instagram

《只想告訴你》影集版預告在昨（1）天公開，角色造型也隨之曝光，與原作有七成相似。對此許多網友則表示雖然服裝跟髮型看起來挺還原，不過2011年的真人版電影太經典恐怕難以超越。另外也有人表示男主角跟配角胡桃的選角不夠到位，不僅沒有把風早翔太爽朗的感覺凸顯出來，新版胡桃也沒有電影版桐谷美玲可愛。《只想告訴你》影集版將在3月30日於Netflix開播。

圖／摘自日本Netflix推特

圖／摘自日本Netflix推特

圖／摘自日本Netflix推特