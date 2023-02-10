日本文學改編《愛情失格》 柏林影后寺島忍為愛忍痛剃頭

日本名導廣木隆一搭擋情慾名作《火口的二人》的編劇荒井晴彦，一同改編知名作家井上荒野的爭議小說《在那裡的鬼》，並請來豐川悅司、廣末涼子和寺島忍，三位影帝、影后將顛覆想像的逆倫關係演繹的細膩動人。《愛情失格》將在2月10日全台上映。

事實上，《愛情失格》的原作取材自真實故事，曾榮獲直木獎殊榮的作家井上荒野將父親和母親，以及父親過去的外遇對象瀨戶內寂聽之間的特殊關係為題材，揭開三位文人背後的故事。這段不被理解的關係在日本上映後，讓許多日本觀眾直呼「不知不覺就流淚」，即使心中不認可卻又可以感同身受每一個角色，三位演員的演技可說是功不可沒。

寺島忍飾演的人氣作家與豐川悅司飾演的已婚作家產生不倫戀。原創提供 張佑生

電影預告在開場就展現了寺島忍為剃光頭的莊嚴場景，她飾演已婚作家白木篤郎的外遇對象長內美春，為了切斷這段不倫的關係不惜剃度出家，現實中寺島忍也為戲剃了光頭。由豐川悅司飾演的白木篤郎則極具魅力，不僅和寺島忍飾演的人氣作家長內美春有著親密關係，也化身時間管理大師，與多位女性過從甚密，其中更不乏他的女學生。詭異的是，飾演妻子的廣末涼子作為知情者卻始終不離不棄，甚至經常與丈夫的女性友人往來，隱忍的演技讓她獲得電影旬報最佳女配角的殊榮。

對於《愛情失格》的三角戀，導演廣木隆一表示「有多少情侶，就有多少模式。我覺得重要的是去思考他們是什麼樣的兩個人，而不是把他們放在『一男一女』的框架裡。」三人違背常理的關係，透過電影成為超越男女的『靈魂羈絆』。如同現實世界裡的三人，在相繼死亡後最終選擇葬在同一個墓地，永遠睡在一起。

電影講述人氣作家長內美春在巡迴演講的旅程中，和戰後派代表作家白木篤郎意外發生了肉體關係，另一方面篤郎的妻子笙子知道丈夫慣性和其他女子有曖昧往來，卻選擇以默認的方式讓夫婦維持平穩的婚姻生活。然而，美春和篤郎之間的關係不只是身體，還透過書寫成為了無可替代的重要存在。這場三角關係間的情愛糾葛，最後該如何收場呢？《愛情失格》2月10日全台上映。

電影「愛情失格」中文版海報。原創提供 張佑生 電影原著作家與父親的外遇對象。原創提供 張佑生