中國迷因改編 免費視覺小說《東北之夏》壓倒性好評
Steam 免費視覺小說《東北之夏》近日推出，短短幾天就收穫 6,000 多則評論且是一面倒的壓倒性好評。究竟為什麼會那麼夯？原來是跟中國當地的迷因有關。
本作由 bilibili 內容創作者莊不純製作與發行。根據遊戲簡介，故事講述主角遵從父母意願前往中國東北大城瀋陽打拼，陰差陽錯結識兩位網紅「虎妞」和「刀醬」後，和殺馬特團長相愛相殺。單看描述可能會以為是甚麼原創劇情，實則不然。
Steam 討論區就出現一名自稱日本人的玩家提出疑問，詢問為什麼《東北之夏》會如此受歡迎。會有此疑惑實屬人之常情，即便懂得人懂，可能還是很多中國人也不知道遊戲是改編自自家迷因「東北往事」。
為了一解日本玩家的困惑，許多中國玩家細心解說，其中一名形容東北往事的迷因地位猶如日本的《仲夏夜之淫夢》，以此為出發點來看的話，就可以知道為什麼一款看似普通的視覺小說會如此熱門。
至於東北往事到底是甚麼？該迷因出自快手直播，最初為 2016 年前後東北以及其他地區網紅的短影音。2018 年起被中國網友剪輯轉載至 bilibili，並命名東百往事（後續衍生出東北往事），靠著十足的鄉土味走紅。
其中主要人物為虎哥、刀哥、殺馬特，對應遊戲裡的虎妞、刀醬和殺馬特團長。不過現實中的網紅為男性，遊戲則是經過娘化後的形象。儘管迷因的內容跟《仲夏夜之淫夢》的野獸前輩有些出入，但在中國鐵粉心中，是有如淫夢般不可撼動的存在。
《東北之夏》現已在 Steam 上免費推出，支援繁體中文，暫不開放創作工坊。有興趣了解東北過往發生了甚麼事的讀者，可直接下載體驗。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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