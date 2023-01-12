莎士比亞著名悲劇改編 「最美茱麗葉」怒告劇組索153億

莎士比亞著名悲劇「羅密歐與茱麗葉」曾多次被改編，其中一版是1968年電影「殉情記」，由當時未成年的李安納韋定、奧莉薇荷西扮演，當時年僅15歲的奧莉薇兼具清純、優雅氣質，被稱「最美麗茱麗葉」，其中一段讓兩主角在臥室裡裸露的床戲讓不少人看得臉紅心跳，時隔多年，兩位主角怒控電影公司、導演「性剝削、性騷擾、使用詐術」。

「殉情記」上映時相當賣座，還拿下2項奧斯卡獎，成績斐然，不過兩位主角去年底卻向派拉蒙影業、已故導演法蘭柯齊費里尼提告，罪名是性剝削並散佈未成年兒童的裸照。報導指出，原本拍攝時，李安納、奧莉薇提到當年法蘭柯在拍攝前向他們介紹攝影機的視角，強調不會拍攝裸體畫面，但在最後幾天拍攝時，他誘騙兩人演出片中一幕臥室場景並拍到屁股及裸露的胸部的畫面，而這些戲份是在他們不知情的狀況下拍攝。

2位演員當年雖然敢怒不敢言，但認為電影上映後的50多年，隨著影片不斷流傳，讓他們飽受精神痛苦與情緒困擾，也無法好好工作，因而決定求償5億美元(約台幣153億)的賠償金。派拉蒙影業至今未做出任何回應。

1968年「殉情記」當年找來男星李安納韋定(左)及女星奧莉薇荷西飾演羅密歐與茱麗葉。圖／摘自推特 陳建嘉 李安納韋定(右)、奧莉薇荷西至今是好友。圖／摘自IG 陳建嘉