日本「京阿尼」動畫浴火重生 改編京都動畫獎同名小說

聯合新聞網／ 聯合報／記者陳建嘉／即時報導
「劇場版 弦音 －初始的一射 －」描述高中生加入弓道社團後的熱血故事。圖／中影提供 陳建嘉
「劇場版 弦音 －初始的一射 －」描述高中生加入弓道社團後的熱血故事。圖／中影提供 陳建嘉

知名「」京都公司推出最新作品「劇場版 弦音 －初始的一射 －」，自榮獲大獎特別賞的同名，描述一群高中生加入弓道社團後，一起成長的青春故事。

該片除角色相互扶持的友情令人動容，主角努力克服心魔、在賽場上突破自我的奮戰精神，更是本片最熱血的看點。首度擔任導演的資深畫師山村卓也，為了讓團隊了解弓道的技巧，竟直接幫製作團隊報名體驗課程，全員直接到射擊場上從零開始學習，而負責收音的音響監督更是不辭辛勞，將昂貴的錄音設備全搬到弓道場，只為精準收錄弓箭離開弦時發出的震動聲。

京阿尼在2018年首度推出電視動畫「弦音－風舞高中弓道部－」，挑戰日本傳統武藝弓道，不料隔年卻發生了震驚全球的「京都動畫縱火事件」，讓公司遇上成立以來最大危機。而在公司重回軌道後，不久就宣布了「劇場版 弦音 －初始的一射 －」的製作消息，彷彿向動畫圈正式宣布了京阿尼的回歸。

同時該片吸引新生代搖滾樂團「LUCKLIFE」助陣，樂團特別以射箭時，抬手引弓、拉弦的動作為靈感，為本片熱血創作出主題歌《Hand》，讓粉絲期待不已；《劇場版 弦音 －初始的一射 －》於12月30日在台上映。

「劇場版 弦音 －初始的一射 －」中文版海報。圖／中影提供 陳建嘉

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