年度最佳裸戲出爐 遭禁多年的原著「查泰萊夫人的情人」榜上有名

聯合新聞網／ 聯合報／記者蘇詠智／即時報導
最新版「查泰萊夫人的情人」主角都全裸入鏡，幾乎沒有保留。圖／摘自YouTbe 蘇詠智
最新版「查泰萊夫人的情人」主角都全裸入鏡，幾乎沒有保留。圖／摘自YouTbe 蘇詠智

演員為藝術而犧牲，總是容易成為被關注的焦點。歐美演員相較於華人，對在銀幕上寬衣解帶的態度更大方，只是覺得劇情需要，通常會配合照辦，因而每年都會有情色網站選出全年度最出色的裸戲，今年則有安娜迪阿瑪斯的「金髮夢露」、艾瑪柯林「查泰萊夫人的情人」等被點名。

來自古巴的性感美女安娜迪阿瑪斯，向來不怕為戲裸露，雖然在「007 生死交戰」裡只需穿著火辣、展現打鬥身手就讓全球觀眾大感驚豔，其他導演可沒浪費她的傲人身段，她在「金髮夢露」裡扮演經典女神瑪麗蓮夢露，編導透過一場又一場安娜的裸戲突顯夢露生前被男性剝削的可憐，引發頗大爭議，安娜不只要露出胸前兩點，還有被誘騙玩3P、為美國總統口交的大膽演出。

安娜迪阿瑪斯在「金髮夢露」的裸戲，是今年最引起爭議的話題之一。圖／摘自imdb 蘇詠智

就已經因為情色描述遭禁多年的「查泰萊夫人的情人」，每次被影像化，男女主角總免不了一定程度的裸露，最新版由「王冠」中的年輕黛安娜艾瑪柯林主演，她與扮演農場看管員的傑克歐康納在書中最經典的「雨中裸奔」一段，全身一絲不掛、3點全露，相當大膽，讓觀眾看得臉紅，在年度最精彩的裸戲中佔有一席。

HBO影集一向尺度寬廣，尤其近年在美國大熱的「高校十八禁」，一反過去青春劇多半在裸露都還會保留底限，此劇除了掛頭牌的女主角辛蒂亞之外，其他年輕新秀演員幾乎都有過大膽的裸體鏡頭，今年播出的第2季，前兩集就有席妮史威尼的露兩點激情畫面，第3集則輪到帥氣男星亨利艾肯貝利在淋浴室的場面中正面全裸，以往美國演員對這種的尺度也會猶豫再三，沒有歐洲演員爽快，但「高校十八禁」就是以大膽爭議著稱，敢接演的人都已經做好心理準備。

亨利艾肯貝利在「高校十八禁」第2季有正面全裸大膽演出。圖／摘自imdb 蘇詠智

即便是已經在演藝圈早就有一定知名度和地位的「分歧者」系列男主角席歐詹姆斯，今年在HBO的影集版「時空旅人之妻」、「白蓮花大飯店」第2季，也都有全裸的畫面，還引起觀眾的討論，最後他才承認在「白蓮花」裡是戴上假陽具入鏡，而且「尺寸愈大愈好」，果然也擠入年度最佳裸戲的名單。

席妮史威尼（左）在「高校十八禁」第2季有好幾段裸露胸部的激情畫面。圖／摘自imdb 蘇詠智

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