Square Enix 旗下遊戲改編動畫 《尼爾：自動人形》敲定播出日期

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圖／擷取自 YouTube@アニプレックス チャンネル
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Square Enix 旗下《尼爾：自動人形》《尼爾：自動人形 Ver1.1a》敲定播出日期，將於 1 月 7 日在首播。

《尼爾：自動人形 Ver1.1a》時空背景設定於西曆 5012 年，突如其來的外星人機械生命體，讓人類身陷滅絕的危機。僅存的人類逃往月球，並製造人造人吹起反攻號角欲重返地球。

然而，不斷增生的機械生命體使戰爭陷入膠著，人類於是派出最終兵器寄葉 2B 與 9S 前往地球共同執行任務。為了人類而戰的他們，展開了一場人造人的物語。

圖／擷取自 YouTube@アニプレックス チャンネル

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改編動畫由 A-1 Picture 操刀製作，益山亮司擔任監督，橫尾太郎參與劇本統籌，音樂由 MONACA 負責。主角 2B 與 9S 兩人的聲優分別為石川由依和花江夏樹，鈴木達央、種崎敦美等知名聲優亦在列。

根據發行商 Aniplex 最新預告「Promotion File 008」，《尼爾：自動人形 Ver1.1a》將於日本時間 1 月 7 日 24:00 起，在 TOKYO MX 等管道首播。台灣代理商為 Medialink 羚邦，相關播出時間以公告為準，有興趣的讀者可追蹤羚邦臉書粉絲專頁鎖定即時資訊。

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