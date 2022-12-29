改編德國暢銷作家第一部長篇小說 私密故事哭翻全球

「沒有你的旅程」改編自德國暢銷作家麗塔福克（Rita Falk）的同名暢銷小說，她的作品在德國累計銷售超過700萬冊，其中也有許多被搬上大銀幕，唯獨最私密的「沒有你的旅程」她一直不願意給人改編。直到看到導演漢斯史坦畢席勒的作品「聞所未聞的女人」，主動提出邀請。漢斯史坦畢席勒還沒決定要不要拍這部片，先請妻子替他讀小說，結果她從頭哭到尾，並告訴他「你一定要拍這部片」！

麗塔福克表示，「沒有你的旅程」寫於2008年，是她的第一部長篇小說，當時正值歐洲金融危機，因此丟了工作，萬念俱灰的情況下，決定寫小說幫助自己打起精神。「沒有你的旅程」的靈感來源是她過去的一個好友，她在30歲生日時拿到機車駕照，結果六個月後就出車禍，在送醫途中就過世了，「我希望能跟她再多相處幾天。我希望能在醫院握著她的手，跟她好好道別。但這一切都不可能了。」這樣的心情促成了「沒有你的旅程」的誕生。

導演漢斯史坦畢席勒表示，「沒有你的旅程」原作小說採用日記的方式寫作，要怎麼將它濃縮成一部有戲劇張力的電影，是改編時的最大的挑戰，而另外一個挑戰，就是如何拿捏悲劇和喜劇之間的平衡。他更透露，自己在導戲的目標是美國名導史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg），因為他非常善於創造令人難忘的時刻，他會去想「史蒂芬史匹柏會怎麼拍」？

「沒有你的旅程」的主角之一「莫里茲」的扮演者倫納德史萊賀（Leonard Scheicher）曾主演話題電影「無聲革命」，是近年受影壇注目的德國新銳演員，他從一開始就是劇組心目中飾演莫里茲的不二人選，而他在讀完劇本後也立刻答應加入，倫納德史萊賀表示：「它擁有你想在電影院看到的一切，從喜劇元素到深刻的劇情都有。」另一個因為車禍陷入昏迷的主角「漢尼斯」則由曾參演坎城影展競賽片「隱藏的生活」的德國新銳演員約翰尼斯努斯鮑姆（Johannes Nussbaum）飾演，他表示第一次從導演那裡聽到這個故事時，就深深受到吸引，他笑道：「不是因為我喜歡躺在床上，而是因為我覺得這個故事很精采！」電影將於明年1月13日全台上映。

約翰尼斯努斯鮑姆（左）、倫納德史萊賀（右）。圖／車庫提供 黃保慧 「沒有你的旅程」於明年1月13日全台上映。圖／車庫提供 黃保慧 「沒有你的旅程」於明年1月13日全台上映。圖／車庫提供 黃保慧