改編自簡莉穎話題劇作《直到夜色溫柔》 同名漫畫勾勒新世代男女關係及情慾蠢動

新生代漫畫家廢廢子繼首部漫畫作品《廢廢子の充氣大冒險》後，此次在臉譜出版的媒合之下，嘗試與善於揉合田調史實勾勒人性與社會問題的劇作家簡莉穎攜手合作，改編話題劇作的18禁漫畫書《直到夜色溫柔》，將於2023年1月5日正式上市。

「嗨～給約嗎？」拍張美照、往右配對、下拉聊天......等等，在資訊爆炸、絢爛亮麗的時代，要認識人，打開交友軟體是最快的方式，而收錄在台灣劇作家簡莉穎的劇本集《服妖之鑑》中的《直到夜色溫柔》，即是以當代「約炮」文化為背景，深刻勾勒了不被主流婚戀市場接受的身體及性關係當中，關於性、愛與性別認同的困頓與可能。

而新生代漫畫家廢廢子在首部漫畫作品《廢廢子の充氣大冒險》中，跳脫了女性只想追求真愛、不需要性愛的刻板印象，單刀直入地描寫女性自身的性慾與自卑，透過追求高潮打破戀愛一定要追求真愛的詛咒，繪出許多女性不敢講的心聲。首部作品甫出版即造成話題，目前1、2、3集皆已再版，並曾於台北荒花舉辦個展、Mangasick舉辦迷你展，並參與法國安古蘭國際漫畫節「台灣館新浪潮」展出，目前預計在5集內完結。

延續漫畫家創作母題，此次在《直到夜色溫柔》中，漫畫家更描繪了新世代男男女女身體、性別與與情慾的多元性。將《直到夜色溫柔》從文字轉譯成漫畫，在9段開房間打炮的故事裡，有不受女性歡迎的印刷廠工人、約第三者出來開房的女同性戀、心理有缺陷的女人與她的聽障男友、練習口交的男同志侏儒、自卑胖妹與護唇膏男的僵局、互為彼此心靈支柱的老年婚外情……透過漫畫家廢廢子流暢的敘事與對身體形態的掌握，以日常生活中的性愛，帶出各個角色的慾望、羞恥、愛與寂寞，溫柔地展開屬於台灣當代的浮世繪卷。

漫畫《直到夜色溫柔》將在2023年1月5日正式上市，此次隨新書出版，編劇簡莉穎與漫畫家廢廢子也將於1月13日在商周書房1F舉辦新書分享會。從劇本的創作動機、兩位作者首度合作的歡笑與淚水、到各自在創作路上的思考等等，歡迎各方讀者以及喜愛簡莉穎和廢廢子的朋友一同前來共襄盛舉。另外從2023年2月3日至2月27日在衛星將有本書的原畫展，從越夜越美麗的約炮文化，到人與人的情感交織與共舞，邀請您一同走入這溫柔的夜色。