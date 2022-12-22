改編自簡莉穎話題劇作《直到夜色溫柔》 同名漫畫勾勒新世代男女關係及情慾蠢動

琅琅悅讀／ 台北訊
台灣劇作家簡莉穎與新生代漫畫家廢廢子攜手改編出版漫畫《直到夜色溫柔》，將於2023年1月5日正式上市。（圖／臉譜出版提供）
台灣劇作家簡莉穎與新生代漫畫家廢廢子攜手改編出版漫畫《直到夜色溫柔》，將於2023年1月5日正式上市。（圖／臉譜出版提供）

新生代家廢廢子繼首部漫畫作品《廢廢子の充氣大冒險》後，此次在的媒合之下，嘗試與善於揉合田調史實勾勒人性與社會問題的劇作家攜手合作，話題劇作的18禁漫畫書《直到夜色溫柔》，將於2023年1月5日正式上市。

「嗨～給約嗎？」拍張美照、往右配對、下拉聊天......等等，在資訊爆炸、絢爛亮麗的時代，要認識人，打開交友軟體是最快的方式，而收錄在台灣劇作家簡莉穎的集《服妖之鑑》中的《直到夜色溫柔》，即是以當代「約炮」文化為背景，深刻勾勒了不被主流婚戀市場接受的身體及性關係當中，關於性、愛與性別認同的困頓與可能。

而新生代漫畫家廢廢子在首部漫畫作品《廢廢子の充氣大冒險》中，跳脫了女性只想追求真愛、不需要的刻板印象，單刀直入地描寫女性自身的性慾與自卑，透過追求高潮打破戀愛一定要追求真愛的詛咒，繪出許多女性不敢講的心聲。首部作品甫出版即造成話題，目前1、2、3集皆已再版，並曾於台北荒花舉辦個展、Mangasick舉辦迷你展，並參與法國安古蘭國際漫畫節「台灣館新浪潮」展出，目前預計在5集內完結。

延續漫畫家母題，此次在《直到夜色溫柔》中，漫畫家更描繪了新世代男男女女身體、性別與與情慾的多元性。將《直到夜色溫柔》從文字轉譯成漫畫，在9段開房間打炮的故事裡，有不受女性歡迎的印刷廠工人、約第三者出來開房的女、心理有缺陷的女人與她的聽障男友、練習口交的男侏儒、自卑胖妹與護唇膏男的僵局、互為彼此心靈支柱的老年婚外情……透過漫畫家廢廢子流暢的敘事與對身體形態的掌握，以日常生活中的性愛，帶出各個角色的慾望、羞恥、愛與寂寞，溫柔地展開屬於台灣當代的浮世繪卷。

漫畫《直到夜色溫柔》將在2023年1月5日正式上市，此次隨新書出版，編劇簡莉穎與漫畫家廢廢子也將於1月13日在商周書房1F舉辦新書分享會。從劇本的創作動機、兩位作者首度合作的歡笑與淚水、到各自在創作路上的思考等等，歡迎各方讀者以及喜愛簡莉穎和廢廢子的朋友一同前來共襄盛舉。另外從2023年2月3日至2月27日在衛星將有本書的原畫展，從越夜越美麗的約炮文化，到人與人的情感交織與共舞，邀請您一同走入這溫柔的夜色。

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漫畫 改編 劇本 臉譜出版 創作 同志 同性戀 性愛 簡莉穎

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