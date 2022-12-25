金馬視效打造首座LED虛擬攝影棚 Netflix 影集拍攝規劃中

以「返校」、「消失的情人節」榮獲金馬獎最佳視覺效果的再現影像，今年特別攜手友達光電在中影製片廠打造全台灣第一座擁有拍攝場景、內容製作、技術指導、設備租借一站式完整虛擬製作服務的LED攝影棚，今天舉行記者發佈會首曝這座LED攝影棚真面貌，為本土影視製作拓展無限可能。

這座全台灣第一座擁有拍攝場景、內容製作、技術指導、設備租借一站式完整虛擬製作服務的LED攝影棚，今天記者發佈會也邀請到眾多台灣電影幕後重要貴賓，包括金馬獎最佳導演陳玉勳、監製廖慶松、伯樂影業董事長吳明憲、好好電影製作負責人莊淳淳等人，共同參與見證這座LED攝影棚的超高性能與炫麗技術。

導演紀柏舟也在記者會現場展演示範LED攝影棚的精采使用實例，配合即將到來的聖誕節，現場不只下起白雪，也有樹木、石頭等造景，讓演員彷彿置身冰天雪地之中。取代傳統綠幕，不用再擔心藍綠幕溢光的問題，並結合攝影追蹤系統，LED屏幕可即時播放劇情所設定的背景，也能讓物體反射效果直接呈現在拍攝實物上，能即時移動光源、加入特效、切換角度等。而演員站在屏幕前，也能一秒跨越時空限制，現身在雪景沙森林、浩瀚山脈，甚至宇宙太空裡，穿梭過去與未來。

虛擬空間也提供演員「沉浸式拍攝感」，更容易投入角色情緒。紀柏舟表示：「今天心中非常感動，因為這兩年花了非常多的心思在新技術的測試，我們用大無畏的態度想要和國際接軌，這不僅是一個圓滿的成果，也是一個完美的起點。這將成為導演強大的說故事的武器，我們能夠突破空間與硬體的限制，創作出更多具有想像力的精采作品。」目前與Netflix 影集「乩身」、徐漢強執導電影「鬼才之道」劇組積極討論LED虛擬攝影棚拍攝規劃中，期待能正式呈現給大眾。

再現影像今在記者會現場展演示範LED攝影棚的精采使用實例。圖／再現影像提供 黃保慧