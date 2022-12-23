台劇稱霸 同名原著改編「暴走女外科」奪戲劇冠軍

台灣大哥大旗下影音平台MyVideo 公布「2022年度影音排行榜Top 10」。「阿湯哥」魅力依舊，「捍衛戰士：獨行俠」奪下電影榜Top 10冠軍；蔡淑臻主演的「村裡來了個暴走女外科」、小S主持的「小姐不熙娣」則分別稱霸戲劇類、節目類。值得注意的是，戲劇榜Top 10中，台劇即強勢攻佔5個席次。

MyVideo年度戲劇排行榜連續3年由台劇稱霸。蔡淑臻主演的「村裡來了個暴走女外科」拿下戲劇榜2022年度冠軍，此劇改編自小劉醫師劉宗瑀真人真事，同名原著獲得觀眾廣大迴響。戲劇榜Top 10第二名則是MyVideo共同出品，由金鐘最佳新人李沐、金鐘視帝黃河、羅宏正等主演的「茁劇場：滴水的推理書屋」，而同屬「茁劇場」系列之恐怖喜劇「茁劇場：綠島金魂」也拿下第4名佳績。

台灣的影視娛樂實力不只稱霸戲劇榜，原創節目也擊敗韓國、歐美，強勢攻佔節目榜Top10中8個席次。小S徐熙娣主持的談話節目「小姐不熙娣」，拿下MyVideo年度節目榜收視冠軍；話題不斷的「全明星運動會」以及Discovery戀愛實境節目「裸身求愛21天」分別位居亞軍、季軍。

MyVideo揭曉2022年度影音排行榜，台灣原創作品吸睛，台劇「村裡來了個爆走女外科」、台綜「小姐不熙娣」、國片「頭七」深受觀眾喜愛。圖／MyVideo提供 楊起鳳