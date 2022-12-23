台劇稱霸 同名原著改編「暴走女外科」奪戲劇冠軍

聯合新聞網／ 聯合報／記者楊起鳳／即時報導
台劇「村裡來了個爆走女外科」是MyVideo台劇冠軍。圖／MyVideo提供 楊起鳳
台劇「村裡來了個爆走女外科」是MyVideo台劇冠軍。圖／MyVideo提供 楊起鳳

旗下MyVideo 公布「2022年度影音排行榜Top 10」。「阿湯哥」魅力依舊，「捍衛戰士：獨行俠」奪下電影榜Top 10冠軍；蔡淑臻主演的「村裡來了個暴走女外科」、小S主持的「小姐不熙娣」則分別稱霸戲劇類、節目類。值得注意的是，戲劇榜Top 10中，台劇即強勢攻佔5個席次。

MyVideo年度戲劇排行榜連續3年由台劇稱霸。蔡淑臻主演的「村裡來了個暴走女外科」拿下戲劇榜2022年度冠軍，此劇自小劉醫師劉宗瑀真人真事，同名獲得觀眾廣大迴響。戲劇榜Top 10第二名則是MyVideo共同出品，由金鐘最佳新人李沐、金鐘視帝黃河、羅宏正等主演的「茁劇場：滴水的推理書屋」，而同屬「茁劇場」系列之恐怖喜劇「茁劇場：綠島金魂」也拿下第4名佳績。

台灣的娛樂實力不只稱霸戲劇榜，原創節目也擊敗韓國、歐美，強勢攻佔節目榜Top10中8個席次。小S徐熙娣主持的談話節目「小姐不熙娣」，拿下MyVideo年度節目榜收視冠軍；話題不斷的「全明星運動會」以及Discovery戀愛實境節目「裸身求愛21天」分別位居亞軍、季軍。

MyVideo揭曉2022年度影音排行榜，台灣原創作品吸睛，台劇「村裡來了個爆走女外科」、台綜「小姐不熙娣」、國片「頭七」深受觀眾喜愛。圖／MyVideo提供 楊起鳳

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
台灣大哥大 影音平台 小說 原著 改編 影視

逛書店

台指期傻瓜當沖法，讓我本金翻5倍：三種K棒走勢＋操作三原則，不鑽研個股、不盯籌碼，當天下單當天賺，下班回家接著賺！

NT$ 294

持續買進：資料科學家的投資終極解答，存錢及致富的實證方法

NT$ 280

餐旅法規：餐旅業管理與實務案例

NT$ 400

買房人生課：看過1000間房子，也梳理人生百態，濃縮15年買屋經驗，實戰女神邱愛莉的42個精煉心法大公開！

NT$ 315

延伸閱讀

《形形色色 孤獨的美食家》迷人大叔的餐桌故事迎來新夥伴

《影后》楊謹華、陳庭妮 華麗現身釜山影展開幕紅毯

10月10部小說改編古裝劇：吳謹言《春花焰》、趙露思《珠簾玉幕》、虞書欣《永夜星河》等精彩對決

《古墓奇兵：蘿拉·卡芙特傳奇》遊戲改編 性感女漢子展開新冒險

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。