百合旋風席捲動漫圈 《Lycoris Recoil 莉可麗絲》改編真人舞台劇

A-1 Pictures 製作的原創電視動畫《Lycoris Recoil 莉可麗絲》今年夏末首播，百合旋風席捲全球動漫圈，繼 11 月宣布將改編真人舞台劇並釋出演員卡司，預計於 2023 年 1 月東京公演，今（14）日官方再釋出 13 位角色的定裝照。

《Lycoris Recoil 莉可麗絲》背景在治安連續 8 年位居世界第一的日本，在這表面的和平背後，是祕密組織「DA」（Direct Attack）旗下少女特務們「Lycoris」暗中維持治安的成果。其中被譽為歷代最強 Lycoris 的菁英、女主角「錦木千束」，以及資質優秀但另有隱情的「井之上瀧奈」，因緣際會下到咖啡廳兼組織分部「LycoReco」工作。

盡管咖啡廳接受的委託相當生活化，完全不像「Lycoris」槍林彈雨的任務，但個性自由隨性又樂天的千束，與冷酷且奉行效率主義的瀧奈兩人相距，每一天都過得天翻地覆。

此次首度改編為真人舞台劇，千束由河内美里出演，瀧奈則是本西彩希帆演出。

圖／舞台「リコリス・リコイル」@lycoreco_stage

其他角色包括：

LycoReco

中原瑞希／石井美絵子

胡桃／大渕野々花

米卡／北村圭吾

楠木／三枝奈都紀

圖／舞台「リコリス・リコイル」@lycoreco_stage

DA

春川風希／田上真里奈

乙女櫻／彩木咲良

蛇之目惠梨香／井尻晏菜

圖／舞台「リコリス・リコイル」@lycoreco_stage

亞蘭機關

吉松信二／小野健斗

姫蒲／新谷姫加

圖／舞台「リコリス・リコイル」@lycoreco_stage

BADASS

機器太／竹内凜太郎

真島／仲田博喜