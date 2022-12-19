百合旋風席捲動漫圈 《Lycoris Recoil 莉可麗絲》改編真人舞台劇
A-1 Pictures 製作的原創電視動畫《Lycoris Recoil 莉可麗絲》今年夏末首播，百合旋風席捲全球動漫圈，繼 11 月宣布將改編真人舞台劇並釋出演員卡司，預計於 2023 年 1 月東京公演，今（14）日官方再釋出 13 位角色的定裝照。
《Lycoris Recoil 莉可麗絲》背景在治安連續 8 年位居世界第一的日本，在這表面的和平背後，是祕密組織「DA」（Direct Attack）旗下少女特務們「Lycoris」暗中維持治安的成果。其中被譽為歷代最強 Lycoris 的菁英、女主角「錦木千束」，以及資質優秀但另有隱情的「井之上瀧奈」，因緣際會下到咖啡廳兼組織分部「LycoReco」工作。
盡管咖啡廳接受的委託相當生活化，完全不像「Lycoris」槍林彈雨的任務，但個性自由隨性又樂天的千束，與冷酷且奉行效率主義的瀧奈兩人相距，每一天都過得天翻地覆。
此次首度改編為真人舞台劇，千束由河内美里出演，瀧奈則是本西彩希帆演出。
其他角色包括：
LycoReco
中原瑞希／石井美絵子
胡桃／大渕野々花
米卡／北村圭吾
楠木／三枝奈都紀
DA
春川風希／田上真里奈
乙女櫻／彩木咲良
蛇之目惠梨香／井尻晏菜
亞蘭機關
吉松信二／小野健斗
姫蒲／新谷姫加
BADASS
機器太／竹内凜太郎
真島／仲田博喜
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