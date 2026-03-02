挹注國片動能！文策院徵件打造現象級臺灣故事 600 萬支持金成強力後盾 長片徵件開跑

琅琅悅讀／ 文策院
「臺灣故事開發國際合作計畫」最多將有7組優秀團隊可獲得每案最高600萬的支持經費。(圖/文策院提供)
「臺灣故事開發國際合作計畫」最多將有7組優秀團隊可獲得每案最高600萬的支持經費。(圖/文策院提供)

為國片發展持續注入動能！文化內容策進院（）為支持臺灣影視團隊持續開發原生文化題材和多元類型的劇情長片，並推動影視人才跨國合作，在 3 月 2 日再次發起「臺灣開發國際合作計畫」徵件活動，由於 2025 年遞案踴躍，為回應業界期待，今（2026）年擬增加入選件數，最多將有 7 組優秀團隊可獲得每案最高 600 萬的支持經費。

文策院董事長王時思指出，文化部為支持臺灣電影、提升市場規模，規劃「大航海計畫」，而文策院的「臺灣故事開發國際合作計畫」也同樣秉持相同精神，希望讓優秀的臺灣作品航向國際，同時將國際合製、合資，以及國際人才、技術交流等目標落地執行。董事長也分享，近來國片屢創佳績，《大濛》、《96分鐘》、《泥娃娃》等在票房和影評叫好又叫座，顯示國片已經有深厚的製作實力，以此為基礎鏈接國際產業不同觀點，勢必能打造出帶出屬於臺灣的文化特色，兼具商業性和國際肯定的優秀作品。希望透過這次徵件，能再培植出更多更具規模且優秀的臺灣國片。

逛書店

NT$

NT$

NT$

NT$

NT$

「臺灣故事開發國際合作計畫」今年邁入第二年，並接續開放包含導演、編劇及製片在內的主創團隊提案，強力號召可呈現臺灣文化特色、歷史風土或其它具臺灣元素的電影劇情長片企畫，另一重點則是希望帶動國內專業團隊與國際人士交流，以拓展內容業者的市場視野，創作出符合全球影視市場趨勢又富臺灣特色的多元類型電影劇情長片。

本計畫以開發完成電影劇情長片之劇本為目標，劇情類型不限，投件團隊需於劇本創作及影視作品開發期間與國際人士合作，至多選出 7 組入選團隊（實際入選名額將依國際評審委員的專業審議結果與提案整體品質調整，未達入選標準者得不予足額錄取），支持經費最高達新臺幣 600 萬，申請期間自 115 年 3 月 2 日起至 4 月 30 日（中午 12:00）截止。詳細徵件資訊請參考官網，歡迎臺灣原創或內容 IP 改編作品遞案申請！

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
電影 文策院 故事 琅琅速報 焦點動態

文策院

文化內容策進院（簡稱文策院、TAICCA）是中華民國為提升文化內容之應用及產業化並促進文化創意產業發展而成立的行政法人機構，以支持影視、流行音樂、圖文出版、數位出版、ACG、時尚設計、藝術支援及文化科技應用等文化內容產業的產製、傳播及國際化發展為目標。➤文策院官網文策院FB

延伸閱讀

2026金馬海外工作坊3/3起開放報名 金馬得主謝盈萱、陳雪甄帶隊前進好萊塢！瑪格羅比等「巨星御用」表演教練親授課

挹注國片動能！文策院徵件打造現象級臺灣故事 600 萬支持金成強力後盾 長片徵件開跑

月月話題投稿／當期推薦：毛孩星球

極大化IP價值 建構臺灣文化產業生態模式 深化國際合作 聚焦可循環商業鏈串聯

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。