極大化IP價值 建構臺灣文化產業生態模式 深化國際合作 聚焦可循環商業鏈串聯

新年度展開之際，文化內容策進院（TAICCA，文策院）23日公布年度重點發展方向，將透過深化國際合作、聚焦可持續文化商業模式、強化臺灣原創 IP 價值、文化 ESG 加強企業參與文化產業投資、推動科技深化文化產業鏈，以及遊戲文化產業投資等六大目標推動，打造具備長期成長動能、可持續發展，並在國際市場展現影響力的臺灣文化內容產業生態系。

新年新挑戰文策院董事長王時思發表了 2026 年文策院的核心目標，希望全面提升臺灣文化內容產業的商業價值，讓創作能在市場穩健發展，並具備長期、可持續的成長動能。董事長也分享了六個重點方向：

一、持續朝國際化深化，推動更上游的合作模式：在國際布局上，持續以國際合資、合製作為重要推動手段，同時更加重視與國際夥伴間「以人才培育為核心」的合作型態。方向上也將從既有的製作端，進一步往開發端及前期規劃階段移動，期望透過更上游的參與，強化臺灣文化內容在國際合作中的主動性與長期價值。

二、投資策略更聚焦於可持續的商業模式：面對高度國際競爭與市場的快速變化，投資方向將更加重視整體商業模式的完整性，包括可被信賴的財務規劃、結構健全且具規模的投資組合，以及清楚透明的運作架構，特別是能夠整合製作、發行平台與行銷端的完整商業模式，有助於提升文化內容專案的商業模式成功機率。

三、以 IP 價值極大化為核心的內容投資策略：在文化內容產業中，IP 是把「一次性的作品」變成「可長期變現資產」的關鍵。未來文策院將以 IP 商業價值極大化為核心，持續投資並培養具發展潛力的臺灣原創 IP。透過發展 IP 的模式，推動 IP 的轉譯與跨域應用，讓同一個 IP 能夠跨越不同媒介與領域發展，例如從影視內容延伸至舞台劇、音樂劇等多元形式，擴大其整體商業模式與市場可能性。

四、透過 ESG 建立企業投入文化內容的信任基礎：企業與文化內容合作能夠共同創造出多元且雙向的影響力。未來將持續透過 ESG 議題，強化企業對文化內容產業的理解、興趣與參與動機，在建立企業與文化內容之間的互信關係後，進一步爭取更多民間資金投入文化內容產業，形成更穩定且長期的支持結構。隨著臺灣科技產業快速成長，累積了豐沛的資金、技術與資源，尤其是科技業亮眼的獲利，更是推動臺灣文化內容產業升級的重要契機與資源，透過文策院做為橋樑連結企業資金挹注文化內容產業結合，讓資本與技術產生更多合作可能。

五、以「應用導向」推動文化科技發展：未來，文化科技的推動將以實際應用為目標，結合科技應用的文化產業生產流程，從創作端開始到製作端串聯末端行銷發行，提供更多實際的應用，建立臺灣文化內容產業的科技 Format ，包括大數據、沉浸式體驗、AI技術、虛擬設計及各種文化體驗的整合跨域，提升並優化現行的文化產業創、產、製、銷流程。立基臺灣既有的科技基礎優勢，深化臺灣文化科技產業投資，讓文化科技應用形成完整的生態鏈。

六、深化遊戲產業文化內容投資，強化臺灣原創文化特色：遊戲具備高度商業化與長線變現能力，可帶動動畫、影視、出版與授權等跨域發展，放大整體產業規模。文策院將持續支持臺灣原創遊戲的發展，鼓勵具備臺灣文化深度與在地面貌的創作。透過文化內容的加值，提升遊戲本身的吸引力與辨識度，讓遊戲成為文化內容產業中具高度發展潛力的重要一環。

文策院院長王敏惠也回顧，2025 年文策院在支持產業上，成果同樣相當豐碩，不僅許多投資作品在市場表現與能見度有所突破，也於重要的國內外獎項中獲得高度肯定。其中，近年已有多部文策院投資國片在市場端展現成果，2025年投資的《96分鐘》、《泥娃娃》與《大濛》等四部作品，票房皆突破新臺幣一億元以上，表現相當亮眼，更創造久違的多部國片票房破億紀錄。

院長王敏惠也表示在 2026 年，文策院也有支持的不同產業類別的作品陸續登場，包含由臺灣作家三木奈沙作品改編的動畫《貴族轉生～得天眷顧一出生就獲得最強力量～》現正熱映中、RPG遊戲《異麒麟：旭日初升》也於今年 1 月上架；今年新春檔期上映的電影《功夫》票房同樣亮眼並持續攀升，顯示臺灣內容在市場上的強勁動能！

一、文策院2025年支持作品成果一覽

電影

《大濛》第62屆金馬獎：最佳劇情片、最佳原著劇本、最佳美術設計、最佳造型設計、觀眾票選最佳影片。票房突破1.03億元。

《96分鐘》第62屆金馬獎：最佳視覺效果獎；票房突破2.06億元。

《夜校女生》第19屆芝加哥亞洲躍動影展：觀眾票選獎、閃耀明星獎

《失明》2025 南非約翰尼斯堡影展：最佳影片獎

《人生海海》第62屆金馬獎：最佳女配角；入選 2025 東京國際影展

《最親愛的陌生人 DEAR STRANGER》入選2025釜山國際電影節「亞洲電影之窗」單元

《Morte Cucina地慾廚房》入選 2025 西班牙聖塞巴斯蒂安國際電影節、 第38屆東京國際電影節主競賽單元

《大風之島》2025台北電影獎百萬首獎、最佳紀錄片、最佳剪輯

戲劇 / 綜藝

《阿榮與阿玉》第60屆金鐘獎：戲劇節目編劇獎

《原子少年2》第60屆金鐘獎：綜藝節目獎

《愛作歹》第60屆金鐘獎：戲劇類節目配樂獎、戲劇類節目聲音設計獎

《誰是被害者：第二季》金鐘獎：迷你劇集女配角獎項

動畫

《小蟲蟲大冒險》第62屆金馬獎：最佳音效；2025香港亞洲電影投資會（HAF）天空之城影業動畫大獎

二、2026即將上映與上映中的作品

電影《功夫》新春檔期上映中

動畫《貴族轉生～得天眷顧一出生就獲得最強力量～》改編自臺灣作家三木奈沙作品，現正熱映中

遊戲《異麒麟：旭日初升》RPG遊戲，2026年1月上架