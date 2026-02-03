2026 台北國際書展｜聯合文學 × 琅琅原創：紙間到指間的驚喜
在書展遇見心動的作品，驚喜不只在紙頁之間！2026書展限定福利來了～活動期間於聯合文學展位購買指定書籍，不僅能收藏實體書的溫潤觸感，還能加碼獲得 100 U利點數，讓你回到家後在琅琅原創繼續暢讀更多精彩故事。限量50名，送完為止～心動不如行動，在前往書展前趕緊看看小編整理的活動攻略以及參加活動的好書吧，入場後別忘了來看看它們！
活動時間：2/3（二）～2/8（日）
活動地點：台北國際書展（台北世貿中心一館）聯合文學D304展位
🎁 購書限時回饋：
1) 書展購書：活動期間購買下方任一本指定書籍。
2) 掃碼填表：至攤位掃描活動 QR Code，填寫您的 udn 帳號。
3) 領取點數：前 50 名 完成填表的讀者，獲得100 點 U利點數！
📚 指定活動書籍：
《歡迎光臨忘憂早餐店》古家榕用日常滋味，療癒每一顆疲憊的心❤️
《愛我》亞斯莫令人窒息的控制，是愛，還是殺機？😨
《擱淺的Blue Whale》X.H夜月獨步神祕網路遊戲牽動真相，音樂與親情交織的懸疑推理😎
《少女皮膚之島》周念延在醫病關係裡，找尋溫柔的自我救贖❤️🩹
⚠️ 注意事項：
專屬福利：每個帳號限領一次，數量有限，送完為止。
發送作業：點數將於活動結束後 5 個工作天內匯入，並同步發送 E-mail 通知。
點數使用：點數使用期限 7 天，收到後可立即登入「琅琅原創」閱讀更多熱門小說，或給喜歡的作者一個大大的贊助支持！
快來台北國際書展與好故事相見吧～加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
