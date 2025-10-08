金球獎監製楊燕子、艾美獎導演Jane Wu 國際級陣容齊聚 TCCF論壇聚焦全球變局

由文化內容策進院（文策院）主辦的「2025 Taiwan Creative Content Fest 創意內容大會（TCCF）」將於 11 月 4 日至 7 日在南港展覽館二館 7 樓登場。今年「FORUM 國際論壇」以「Evolve Beyond Imagination 超越想像的進化」為主題，為期四天的論壇舉辦 12 場專題演講與對談，邀請超過 25 位海內外專家及領袖深入剖析內容，今年重磅邀請到美國影藝學院首位華裔主席、以《無盡的控訴》獲金球獎的監製楊燕子（Janet Yang），以及艾美獎最佳動畫影集《藍眼武士》導演 Jane Wu、《Moving異能》製作公司 Mr. Romance 執行長沈世潤、NHK《紅豆麵包》製作人倉崎憲、內田由紀；入圍今年金鐘獎女主角的張鈞甯、柯佳嬿、林予晞等，主題囊括綜藝、影視、IP 內容及 AI 等議題，集中探討國際商業策略、IP 內容製作與轉譯、科技應用樣態以及國際市場新興趨勢。

文策院董事長王時思表示，當前全球影視產業正經歷劇烈變革，從科技革新、商業模式，到投資策略的全面轉型，產業版圖正快速重組，期盼韓、美、日、法及東南亞等不同國家的產業發展趨勢，為我們提供前瞻視角、掌握市場最新動能，並在挑戰中開創新的機會，進一步提升臺灣影視在國際市場的影響力與競爭力。

以《無盡的控訴》獲金球獎的監製楊燕子（ Janet Yang）。(圖/文策院)

「FORUM 國際論壇」陣容再創高峰！雲集影視產業重量級人士，今年更迎來萬眾矚目的亮點，特別邀請到曾擔任美國影藝學院首位華裔主席、以電影《無盡的控訴》獲金球獎及艾美獎肯定的電影監製楊燕子，將加入今年論壇講者陣容，擔任壓軸講者，聚焦探討亞洲電影拓展國際的策略與挑戰。

熱門韓劇《Moving異能》製作公司 Mr. Romance 執行長沈世潤。(圖/文策院)

此外也包含熱門韓劇《Moving異能》製作公司 Mr. Romance 執行長沈世潤與 A+E Global Media 資深副總裁蘇榮宣，將探討國際內容投資與全球拓展策略；越南 FPT Play 內容採購暨夥伴關係總監 Trang Le、泰國 TrueID 內容業務助理總監 Komin Aoudomphan 、馬來西亞 Astro 華人客戶業務內容產製部門副總裁 Roland Lee 來臺分享東南亞OTT平台的採購策略，探討內容採購背後的市場考量及亞洲影視內容進入東南亞市場的關鍵因素。

電視劇《孤獨死又怎樣》及《新・暴坊將軍》編劇大森美香。(圖/文策院)

本次也邀請艾美獎最佳動畫影集《藍眼武士》導演 Jane Wu，將從分鏡藝術家到導演的身分轉變視角，分享與不同國際製作團隊的合作經驗。來自日本的開發製作模式同樣備受矚目，電視劇《孤獨死又怎樣》及《新・暴坊將軍》編劇大森美香，以及NHK《紅豆麵包》製作人倉崎憲、內田由紀，將從晨間劇與大河劇的經驗出發，分享如何在史實與戲劇之間進行創作轉化，拓展觀眾的想像。今年入圍金鐘獎女主角獎項的張鈞甯、柯佳嬿、林予晞，也將首度同台，透過女性視角展開對影藝生涯的深度對談，探討女性創作者與演員在全球影視產業中的多元可能性。

2025 TCCF 創意內容大會

➤2025 TCCF 線上展證購買（期限至2025.10.28 止）

➤2025 TCCF FORUM 國際論壇報名（期限至2025.10.29 止）

➤2025 TCCF 官網

➤文策院官網



「FORUM 國際論壇」將於 11 月 ４ 日至 11 月 ７ 日 TCCF 期間舉辦，報名即日起至 10 月 29 日止（需持展證者才可報名參加）。展證熱烈販售中，購證請見【 TCCF網站｜ tccf.tw 】， 更多論壇資訊與場次介紹請詳見TCCF官網。