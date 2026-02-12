AI 是創作的助手，還是摧毀原創的殺手？

生成式AI軟體如ChatGPT或Gemini已成為在搜尋資料、撰寫報告，以及繪製2D或3D圖案的大幫手。我常聽到同事或朋友敘述他們運用AI來產出研究報告或研究大綱的情況，他們笑說，AI生成的結果精美完整的讓他們不知還要作什麼修改，最後就直接複製送出。

他們告訴我，一旦用過AI當作幫手，就很難戒斷，坦承現在事事都要問過AI；而且，我的任職機構也鼓勵大家運用AI在工作上，加速效率及增加「專業度」。

就是這個「專業度」，讓我驚恐，AI在寫作這部分，能有多大的能量來取代我的人腦醞釀出的生活智慧文章？

最近，我打開了Gemini視窗，我輸入了幾個關鍵字，關於職涯抉擇與生命轉折，給它我過去寫的幾篇專欄文章當參考，要他幫我寫一篇1200字的文章。不到幾秒鐘的時間，螢幕上跳出了一篇筆法非常像我，甚至連舉例、情感起伏都顯得「恰到好處」的文章。

我霎時被驚呆，我沒有複製貼上送出。我不服氣，我不相信我的人腦可以被AI取代，我不相信，我的生活歷練、對世事觀察入心、以及用字遣詞有獨特韻味的文字，會比不上AI以整理重製的角度所輸出的假文章？我想，散文比較容易，那小說呢？

我最近正在創作小說「無論何時－天仙養成日記」，我正寫到男主角仙德遇到第二女主角桑妮小太陽的追求。我再度試了Gemini，要它幫我寫一章這二個人的戀愛橋段，在這段情節中，仙德知道他心心念念的仍是前女友若冰，而桑妮也觀察到她只是一個替代者的角色，故憤而離去。

Gemini寫出來了，我看了之後，笑了，乍看覺得很平順能入眼，但因為我心中已經想過我要怎麼寫這段故事，所以，AI寫的像繞在外圈圓周跑，沒有切進我要的軸心。因為它不是我，它不知道我書寫有所本的，是我過往的大學青春記憶。

當年學校活動中心禮堂播放電影「兩小無猜」，那部電影紅的是傳唱全球的比吉斯Bee Gees電影原聲帶，正好跟我設定的男女主角是大學合唱團員有相關。

於是我寫下的是：仙德主動約桑妮去看，桑妮興奮極了，特地打扮了一番。他們到時，座位全被佔滿了，他們只能站在後面人群中，墊著腳尖從夾縫中看一點點畫面。但感覺重點不是畫面或故事情節，而是主題曲與配樂，那是比吉斯BeeGees最暢銷的一張電影原聲帶，In the Morning，Melody Fairs，First of May…，這些膾炙人口的流行曲，隨著電影，被觀影的同學哼唱著。

仙德讘嚅著嘴巴，但沒聽到他的歌聲，應該說，桑妮從未聽過仙德的男高音有多美。她聽著全場在大合唱，她看不見畫面，只好看向仙德。仙德比較高，他專注看著電影，渾然不知桑妮其實墊著腳尖也看不到。突然，桑妮看到仙德眼眶含著淚水，然後，咕嚕，滑下臉頰。桑妮原本緊緊抓著仙德的手臂，此時，她放開了。她不由自主地往那個方向想去。沒錯，仙德正在遺憾忙著打工的若冰沒辦法在這裡跟著大合唱。

這段文字，寫在我小說的第十二章「太陽下山」，隱喻桑妮小太陽的離開。我放心的上網登載，因為這比AI幫我寫的細膩太多。AI能整理看得見的部分，臆測揣摩不知道的事件，但它摸不到人心的脈動，描繪不出真實情感的轉折，以及我腦中的小劇場。

走過這段與 AI 的「博弈」後，我明白，寫作最重要、最珍貴的，不在於印在電子報上的文章、小說或名聲；而是在創作過程中，那個重新梳理自己、重新把過往愛恨情仇咀嚼後，再以輕盈的姿態坦然面對；在這個令人又愛又恨的人生旅程中，換車搭乘，充滿感恩與活力的足跡。

用AI幫你，呵呵，會容易失智喔！還是讓自己主控那個思考、記憶、組織、創作的能量吧！別讓捷徑，偷走了我們登山的風景。

書名：《無論何時-天仙養成日記》

作者：毓航

女子裴若冰美麗優雅、機智果斷，但因家中負累，在凡塵打滾求生，與另二閨蜜好友黃雅靖、林璿決心經歷何種考驗均保持不卑不亢，不懼不怒，樂天助人，維持卓然之姿，謔稱為「天仙養成計畫」。她們卻不知有人在暗地裡默默……












