大人系浪漫～2026的夜晚只想被你收藏！

大人的夜晚需要來點special嗎？1月準備了四本甜度與熱度都破表的重磅好文。那些讓人心癢難耐的火熱瞬間、各種令人臉紅心跳的極限拉扯，每一部都在挑戰你對浪漫的想像力～現在就關上燈、躲進被窩，開啟屬於大人的甜蜜閱讀時光！聯合線上旗下的內容創作平台「琅琅原創」，擁有萬本量，想看的故事類型通通有，每月精選人氣推薦作品，邀讀者挑戰追更閱讀不間斷。（編按）

書名：《地獄貓男友》作者：陳默

《地獄貓男友》陳默


黎子清自幼孤苦，直到成為地獄貓官東方凌的人間使者，與地府眾神共事，才重拾生命熱血與歸屬。他深愛上東方凌，卻發現自己似是故人的替身。相戀後真相揭曉：東方凌當初選他，竟是因壽命僅剩半年，將死之人的體質不會產生陽氣排斥。養貓日常與地府任務下，這段跨越前世今生的感情，隨生命倒數迎來殘酷考驗……看更多

《愛的毛絨絨(H)》作者：秧禾

《愛的毛絨絨(H)》秧禾


受過情傷的女孩誓言在職場奪回尊嚴，不再任人宰割。過程中，一名看似紈絝的富家公子哥始終在背後默默相助，成為她最強大的後盾。
然而隨著兩人關係升溫，這位神祕公子的言行卻變得越來越古怪，隱藏在豪門身分下的狼人祕密即將揭曉。這場充滿變數的奇幻旅程，正考驗著女孩的勇氣……看更多






《餘生有妳》作者：武佳栩

《餘生有妳》武佳栩


有著不堪身世的冀熙，在高中時遇見程湘，給予她深刻的溫暖與愛，卻又將生命結束在高三。
冀熙背負著傷痛，帶著程湘的遺願，勉強活下去，在完成她的遺願後，踏上去另一個世界追尋她的旅程——就在此時，韓冬出現了，鍥而不捨的追求，終於撬開冀熙的心門，讓兩人攜手走過風雨，決定共度餘生……看更多







《愛的門徒》作者：深夜裡的耶加雪菲

《愛的門徒》深夜裡的耶加雪菲


「閻氏習俗，兄弟共妻，姐妹共夫。」陶昕瑀在波蘭與台灣兩度偶遇閻昊，她深信這是命中註定，於是跟隨直覺，嫁給這個寡言高冷卻俊美異常的男人。
婚後，她逐漸察覺閻昊判若兩人，常有丈夫一體兩面的錯覺。直到真相揭露，她才驚覺，自己竟踏入了一場共嫁兩個男人的迷局……看更多







你也有讓人臉紅心跳的故事嗎？琅琅原創廣大募集投稿中～不同性向、各種風格，創作不設限！把你的故事說給我們聽吧。

立即投稿：分享你的精彩故事


看更多作品：臉紅心跳偷偷看♡

歡迎留言推薦，一起探索更多動人篇章！


