大人系浪漫～2026的夜晚只想被你收藏！

書名：《地獄貓男友》作者：陳默









《愛的毛絨絨(H)》作者：秧禾

受過情傷的女孩誓言在職場奪回尊嚴，不再任人宰割。過程中，一名看似紈絝的富家公子哥始終在背後默默相助，成為她最強大的後盾。

然而隨著兩人關係升溫，這位神祕公子的言行卻變得越來越古怪，隱藏在豪門身分下的狼人祕密即將揭曉。這場充滿變數的奇幻愛情旅程，正考驗著女孩的勇氣……看更多













《餘生有妳》作者：武佳栩

有著不堪身世的冀熙，在高中時遇見程湘，給予她深刻的溫暖與愛，卻又將生命結束在高三。

冀熙背負著傷痛，帶著程湘的遺願，勉強活下去，在完成她的遺願後，踏上去另一個世界追尋她的旅程——就在此時，韓冬出現了，鍥而不捨的追求，終於撬開冀熙的心門，讓兩人攜手走過風雨，決定共度餘生……看更多















《愛的門徒》作者：深夜裡的耶加雪菲

「閻氏習俗，兄弟共妻，姐妹共夫。」陶昕瑀在波蘭與台灣兩度偶遇閻昊，她深信這是命中註定，於是跟隨直覺，嫁給這個寡言高冷卻俊美異常的男人。

婚後，她逐漸察覺閻昊判若兩人，常有丈夫一體兩面的錯覺。直到真相揭露，她才驚覺，自己竟踏入了一場共嫁兩個男人的迷局……看更多















