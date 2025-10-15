《長相思》戲中虐戀，真實世界需要門當戶對？

陸劇《長相思》中，相柳以九頭妖身份戀上神國王姬小夭，即使深愛卻不能形於色、訴於口，只能藉情人蠱二人同命的糾葛，數次千里搭救歷險的小夭；最終因道途殊異，相柳選擇捨身殺滅情人蠱，斷絕二人之間的羈絆，讓小夭情歸塗山璟，自己從容就義戰死沙場。

我相信看完《長相思》的觀眾，大多會被這場刻骨銘心的虐戀感動，為之掩面長嘆。而現實世界中，讓人糾結惆悵的愛情，也往往因時空環境阻隔、生活背景差異，而不得不放手。

但愛情來得總是讓人捉摸不定，哪來的理智能時刻判斷接觸到的人是否適合？又或者，起初交往時是順遂合意的，卻在之後被命運戲弄。究竟該如何面對？如何抉擇？放棄成了故事，不放手成了傳奇。

現實世界的愛，也會被命運阻隔

若冰和仙德在大學一年級的合唱團新生訓練時相識，因為是同系同學，很快就相識相知成了戀人。大三時一場車禍意外奪去了若冰父親的生命，使得原本就喪母的若冰，成為必須帶著二個弟弟求生存的一家之主。

｢讓我幫妳，妳不能是一個人！」仙德誠摯地請求若冰讓他跟她一起接家教、打工，來籌措負擔家計。

若冰冷靜地思考後，拒絕了仙德的愛情，她不要他被拖累，因為這不是短暫的考驗。她發誓不向命運低頭，她要讓自己和二個弟弟都完成學業，所以必須長期身兼多職，像陀螺一樣旋轉勞累。她要不起仙德的愛情，她不想後來還要面對仙德的轉身離去，那傷害更大。

仙德的父母也勸他放手，認為父母雙亡的若冰不祥，包袱太大，還是遠離得好。

｢感情哪能說斷就斷？」仙德痛苦的對若冰說。

若冰溫和但決斷的告訴仙德：｢我們是永遠的好朋友。」

發完好人卡，若冰再也不跟仙德單獨碰面，上下課匆匆來去，合唱團當然不能去了，沒時間也沒心情。若冰兼了將近6個家教，還在零碎時間接了會計師事務所的記帳工作。

時間過得很快，二人自大學畢業，若冰繼續以半工半讀的方式唸研究所，因為這樣她可以賺得比去公司上班更多的錢，也有比較彈性的時間可以照顧弟弟們。

仙德交過其他的女朋友，但總是在約會過程想起若冰，看電影時、聽音樂會時，他總會幻想坐在身邊的是若冰，他忘不了突然被斬斷的戀情。他的心裡有一個無法被彌補的空洞，他終究認清只有接近跟若冰有關的一切，他才會舒坦。

說不上是為了等若冰，但仙德唸了2個研究所，然後拚國考律師資格，他的父母要他去相親，他總以要專心唸書考試為由拒絕了。他終於去上班後，參加了業餘的合唱團。他總跟團裡說，他的女朋友很會唱歌，他要等她有空後一起站在台上。

7年後的一天，忙碌不堪的若冰因為身體不舒服提早回家，開門後赫然發現，仙德在幫二弟補習！原來，仙德每週末不間斷地當二個弟弟的家教已經好幾年，他放心不下，也想靠近。

若冰完全沒有想到，只能任淚流滿面，她沒發現仙德竟然默默地在背後支持她。

故事最後，他們在年近40的時候終於結了婚，現在幸福美好，我們同事都戲稱仙德苦守寒窯18年。

真實的世界有時也像戲劇般轉折，但不是任由命運之神如編劇般決定結局，更多時刻是自己的意念與真心，決定路該如何走下去。

不過，雖說人生如戲，我仍希望大家經歷的都是真心合宜的有情天地。情感在迷迷糊糊中發芽，卻是在理智的判斷下交往，讓真情能在現實中茁壯，而非揠苗助長的揪心虐戀。

● 毓航 琅琅原創駐站原創作家

著有《說時依舊》、《白晝之月》、《無論何時》，一位從事金融工作的單親中年女子，走過離婚的低谷，也嘗過生活的酸甜苦辣。透過文字，帶你窺見那些真實又細膩的日常故事。用她半生的經歷，分享跌過的坑、繞過的路，給正站在人生起點、努力向前的你。更多內容，敬請期待。