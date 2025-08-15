這個鬼月，事情多的是！有膽，你就別裝死！急急如律令，速速看故事～

鬼門一開，世界就奇奇怪怪？做紙紮屋收到客訴、牛頭馬面工作失誤、同行之人突然失蹤、耳邊傳來奇怪的都市傳說......怪事接連不斷，令人頭皮發麻。在這鬼月打開四部精選靈異作品，迎面而來的不只是驚嚇，也有可能是笑料與反思。跟著琅琅原創穿過陰陽交界，一起把那些平時不敢打開的故事讀完！聯合線上旗下的內容創作平台「琅琅原創」，擁有萬本小說量，想看的故事類型通通有，每月精選人氣推薦作品，邀讀者挑戰追更閱讀不間斷。本月加碼精彩活動，小編帶你拿回饋抽好禮！（編按）