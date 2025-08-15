這個鬼月，事情多的是！有膽，你就別裝死！急急如律令，速速看故事～
鬼門一開，世界就奇奇怪怪？做紙紮屋收到客訴、牛頭馬面工作失誤、同行之人突然失蹤、耳邊傳來奇怪的都市傳說......怪事接連不斷，令人頭皮發麻。在這鬼月打開四部精選靈異作品，迎面而來的不只是驚嚇，也有可能是笑料與反思。跟著琅琅原創穿過陰陽交界，一起把那些平時不敢打開的故事讀完！聯合線上旗下的內容創作平台「琅琅原創」，擁有萬本小說量，想看的故事類型通通有，每月精選人氣推薦作品，邀讀者挑戰追更閱讀不間斷。本月加碼精彩活動，小編帶你拿回饋抽好禮！（編按）
琅琅原創鬼月特別活動：見鬼說鬼話，誰先嚇破膽！
活動時間：8/1～9/30
活動內容：扣點閱讀全站恐怖分類作品即享6%點數回饋，購買達150U利點數還可抽Cold Stone冰淇淋券（共5名）
點我看更多
《陰間需要我！紙紮師的陰陽售後服務》不會游泳的金魚
你以為紙紮師只會做陰森的紙紮屋和金童玉女？那是你還沒遇上林森森——一個天天處理陰間客訴的斜槓少女。擁有陰陽眼的她原只想過小日子，卻被陰間消保官李尚安抓去「售後服務」。在修補紙紮的過程中，她意外修復了父女情、與外婆的遺憾、與躁鬱母親的裂痕，甚至捲入一場人鬼戀。但最難修補的，是人心。當陰間黑幕揭開，林森森將用「紙」為刃，撕開謊言，重塑秩序……看更多
《軌跡》岱楨
若幽冥真實存在，思念與負疚是否能被傳達？牛頭錯勾魂，導致本該長壽的允志早逝，原該死的光忠卻意外續命。允志與牛頭馬面鬧出接引烏龍，三鬼吵翻天。光忠雖得壽命，卻無幸福，只靠與佳菱的曖昧維繫微光。亡魂允志徘徊身邊，感受他的懊悔與愧疚。
後來光忠與兒子秀梅誤入地府，與允志重逢，閻羅殿上眾鬼爭執鬧翻天。本是靈異故事，卻帶著幽默與遺憾，也讓人對人生多一分體悟與期待……看更多
《王的墓葬》一一
文革前期，知青劉紅旗和蘇麗下鄉到一個叫古墓沖的村落。卻在住所發現女鬼與乾屍，並揭開村中連串詭異事件：牆內藏屍、天坑怪物、水井密道，甚至在墓地發現全村活人屍體。處在精神崩潰邊緣的劉紅旗和蘇麗，決定逃離。
在他們躲過一次死神的威脅之後，終於回到城內。但一切並沒有結束。蘇麗突然莫名失蹤，劉紅旗沒有退路，他只能重返古墓村，尋找所有謎團背後的真相……看更多
《詭島奇聞錄：山海之間》焦連
你/妳，聽說過這些故事嗎？改編各種關於台灣民間的都市傳說、鄉野奇談。將這些過去、現在流傳的奇聞軼事，透過懸疑驚悚的筆法，融合現代視角，發展出帶有奇幻靈異色彩，並專屬於台灣的怪談故事。
本作以真實虛幻互相交錯陳述，帶領讀者重回探索那些未解之謎背後的秘密，在熟悉的土地上重新感受未知的恐懼與魅力……看更多
你也有自己的鬼故事嗎？是半夜回家時，背後傳來的腳步聲，還是夢裡出現的詭異人臉？琅琅原創廣大募集投稿中～我們要的，就是你最真實的靈異經歷，親身遭遇、親眼所見的撞鬼瞬間，全部歡迎！鬼月的夜很長，把你的故事說給我們聽吧。
歡迎留言推薦，一起探索更多動人篇章！
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言