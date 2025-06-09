《腓尼基計劃》影評：用商戰政治劇再現「形式至上」的魏氏美學

《腓尼基計劃》（The Phoenician Scheme）維持導演魏斯安德森（Wes Anderson）一貫的「形式主義」（Formalism）風格，精雕細琢，強調構圖、調色的視覺風格，誇張喜趣的敘事手法，毫無疑問這一向都是他的金字招牌，從早期看到現在也發現魏斯安德森對於形式雕琢的「美學精算」幾乎到執迷的地步。

《腓尼基計劃》電影風格（水準）會讓人想到《布達佩斯大飯店》、《法蘭西特派週報》，尤其是後者，電影或許沒能回到魏斯安德森的創作高峰，但至少比《小行星城》好多了。全片幽默荒誕、古怪諷刺（開場的飛機爆裂人身應該是魏氏作品血腥之最）。

電影依舊帶著政治寓言，是黑色幽默的商業諜報加上家庭劇，刻劃家庭關係的元素更近於《天才一族》、《大吉嶺有限公司》。除了商戰諜報、家庭親情，小情小愛的曖昧浪漫也是點綴的剛剛好。更有意思的是片中穿插的生死陰陽黑白映畫，寓言奇幻元素添加，讓作品熱熱鬧鬧。

他的創作每回都著墨在一種場域，《布達佩斯大飯店》的飯店業、監獄，《法蘭西特派週報》的出版媒體，《小行星城》的科幻與戲劇，本片則是商業交易與諜報，那些繁瑣的談判交易過程，成為一種刻意製造荒誕的作法（只是對一般觀眾來說可能會略顯疲乏）。

魏斯安德森擅長用虛構的背景來呈現高度視覺的奇觀，本片角色的功能化與高度風格化的敘事，達到某些「間離效果」，讓觀眾得以用理性（批判）的角度來看這寓言性的故事。通常這樣的做法會讓觀眾對畫面視覺上的知覺感悟，超過了對影片本身敘事的投入沉浸。

基本上就是魏斯安德森的影迷會感到再熟悉不過的觀影享受，但是非影迷或許會感到甜膩精緻到有點無聊匠氣的藝術片，是影迷首選，但非影迷可能需要考慮看看的作品。

朱哲輝Alan，現為台灣影評人協會常務理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊」

《腓尼基計劃》。圖/環球影業