《不可能的任務：最終清算》影評：不可能清算的任務

美國影業的招牌

極致危機冒刺腦內致深歛屏息與如坐針氈。

那紛沓而來的冒險、危機、創意、計畫、瘋狂…在在映證了「藝高人膽大」的致險邊緣刺激快意。

當然,只要主題曲一出現,不僅雞皮疙瘩掉滿地、相信六七年級生都會瞬間腦中回到《虎膽妙算》時期那個端坐電視機前的美妙觀影與跟著無保留投入歷險的迷人情懷之中。

是故,「此影碟將在五秒後自動銷毀。」不啻是全球觀眾對於美國電影、影集產業其深絕高濃魔力的服膺、傾心和深刻腦內的不絕回味與熾愛。

那像是諸多風靡世界電影之招牌Slogan如:「I have a bad feeling about this.」(Star wars)、「I’ll be back.」(The Terminator)、「You talking to me?」(Taxi driver)、霹靂遊俠的「夥計」和霹靂貓的「霹靂、霹靂、霹靂貓!」、「Bond,James Bond.」(007系列)、哈里遜福特永遠只揚起嘴巴一邊的笑容、當然還有所有導演都會叫Tom Cruise在鏡頭前跑步。

但早在《虎膽妙算》時期,我並沒有特別喜歡千面,當然也沒認真去查探為何他會被萃取出成為主角。

團體之熱與樂

團體裡的各個角色亦是豐富電影之要素,筆者從很久以前就對Tom哥沒有感覺了,所以此片裡倒是特別喜愛那位黑人跟另一位說外語的女打手。

當然其他有著團體暖熱的電影諸如《全面啟動》或《復仇者聯盟》,前者團體裡的所有角色位置我都喜歡,但特別喜歡喬瑟夫˙高登˙李維和湯姆˙哈迪之間的小玩笑(「You gotta dream bigger , darling.」和湯姆用腳勾喬瑟夫的椅腳等),那給我的感覺像極了《海賊王》(我就是要用舊名,壓根兒覺得航海王很彆扭)裡面索隆跟香吉士的相處,兩個都是完全男人的攻擊主力,互相毫無理由地討厭對方但又忠誠無比,非常有趣的二個夥伴。

而《復仇者聯盟》裡喜歡的角色也很多,有一次與表妹全家在其住處吃Pizza與看電視裡的此片,表妹說:「美國隊長好弱。」我跟表妹夫同時說:「他超強的好不好。」

但我最愛的英雄還是雷神索爾。

接著,浩克跟索爾一樣都是力量型衝動角色、也一樣共譜了諸多兩人之間化學效應的笑點和趣味,很自然地又變成團體中兩個無敵直男的呆笨相處。

忙碌的湯姆

不老湯當然已可窺出其老化之痕,但拍攝這部《不可能的任務》的過程,就像片子本身一樣,亦是Tom那自律與敬業透過親自上陣於諸多極危至險呈現,再次向世人宣示他對於電影之熱愛以及同時便是一個誘人至極的完美行銷噱頭。

筆者從超美胸型蕾雅˙瑟杜那集之後就沒繼續追《不可能的任務》系列,所以其實這片有很多地方看不懂,但沒關係,我已經完整戮力全然地享受與感受到裡頭不絕於影的各項冒險危機的刺激和緊張揪心,誠然滿足。

屏息、跳躍、狂奔、打鬥、鬥智、心理戰、欺瞞、計畫、信任、大愛、友情、愛情、家庭、特殊技能…全部充斥滿盈於這部不斷接近危險的拯救世界無懼連續破關之中。

當然,主角從很久以前就開始拯救世界(包括《Top Gun》),像他帶來的票房一樣,世人根本不知道被拯救了這麼多次,但這就是正統古典英雄。

Tom忙碌的程度從他帶領一幫新兵開完戰鬥機炸毀敵國的鈾濃縮作業以後,馬上趕過來在兩架飛機上試圖搶回毒硬碟,雖然都是在飛機上,還是能者多勞的最佳例子。

本片中緊張程度亦是火滾熱鍋上的絕熾,且節奏掌握相當精準、無黏膩亦連接得十分恰當---而那每次的緊張都是頂級商業片的精緻水準。

一次次的「計畫」,欲打敗「未知」,而那於片中堆疊累積的待破關卡,正是人對未知的迷戀、懼怕或是期待。

片中所有人都將動腦和動身體發揮到了極致,誠然頂尖人種的最佳示範。

主角雖一次次地將自己置於險地(那喜愛冒險的性格甚是迷人),卻也是辦法出盡後唯一能行之道,但迎上他的冒險性格、深層自信和大愛世人,實為毫無瑕疵的決定和永恆勇氣。

是的,勇氣…這個人類本就必備但常忽略的特質。

無盡遙思與嚮往

在那一簇不斷出現的闊景諸如兩架飛機追逐互傷之間露出的迷人跌宕大自然、或是伊森最後所立於之袤闊至令人驚豔的大片香綠草原,甚至是令人緊張到心跳頂快的深海追尋要物之深藍極重水下壓迫,筆者腦中盡是…「此生必得踏上這些異地。」的堅決自我認定。

那套用到現實中,不啻是《白日夢冒險王》和《海灘》的絕對核心,雖然兩者最終的結論萃取大相逕庭,仍是歌頌冒險與活著的人類終極夢想。

開啟筆者迷戀冒險的啟蒙應該是《七寶奇謀》、爾後是《印第安那瓊斯》系列。

雖然年輕時做了不少蠢事,但那些微冒險都印烙在我心中了,是個年老時可以拿來好好回味的絕美之憶。

多少人為了吃飽、後代或是美好無虞的將來被困在枯燥、無味與消磨靈魂的單調環境之中,但人們對於「冒險」的渴望是亙古不變的。

此片中時有不少詼諧片段,而且大部分都發生在緊張的時刻,好萊塢的成功與招牌便在此,同一瞬間會有很多種不一樣的情緒夾雜冒出,這「多層感受」從以前開始就是迷人的元素之一。

當然,這半開放式的結局,暗示了往後還有續集的可能性,就像當年的《驅魔神探:康斯坦汀》,所有人都看得出此片留下了個發展味道,這部亦不例外。

所以,仍是個不可能清算的任務。

《不可能的任務:最終清算》。圖/派拉蒙影業