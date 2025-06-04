《雷霆特攻隊*》影評：你要永遠肩負過去的罪惡，或是試著做出改變？

《雷霆特攻隊*》真的看哭了。它是否又是另一部「漫威救世主」可能還有待更完整的口碑考驗，然而它確實勾起我們對於《復聯》第一次集結時的感動與悸動。除了紐約暌違多年再度有新的英雄集結之外，更重要的是充滿溫度的人情刻劃。

一群互不相識的殺人機器，各自都有數不清的缺陷和陰影，從自我懷疑、彼此敵對到相互合作、證明自己配得上一個復仇者聯盟等級的英雄。葉蓮娜和阿列謝的父女情感更勝《黑寡婦》；幽靈在《蟻人與黃蜂女》後再度證明自己仍保有善良之心；美國特工逐漸走出《獵鷹與酷寒戰士》中鑄下大錯的陰影...... 《雷霆特攻隊》給予這些「反派」一條成功的救贖之路，也提醒可能正面臨低潮的我們：在我們犯錯之後，重要的不是責怪自己，而是要和曾經脆弱的自己達成和解。

不論是「葉蓮娜」佛羅倫斯普伊、「美國特工」懷特羅素、「哨兵」路易斯普曼，他們渾然天成的表都演為本片增添了真實和情感層次。佛羅倫斯普伊也證明了「葉蓮娜」的領導風範，絕對夠格成為新一代「復仇者聯盟」的隊長。

《雷霆特攻隊*》會被外媒稱為《終局之戰》以來最具水準的漫威電影不是沒有原因，畢竟它可是《終局之戰》問世六年以來，漫威宇宙首度有一群截然不同的英雄集結。它或許沒有《復仇者聯盟》等級的規模，但「雷霆特攻隊」正在證明自己有新一代「復仇者聯盟」的潛力與水準。

《雷霆特攻隊*》。圖/Disney+