《罪人》影評：音樂能喚鬼魂，用藍調召喚歷史傷痕太屌了

《罪人》(Sinners)很有意思,出乎意料,導演萊恩庫格勒(Ryan Coogler)在既有的類型套路上,玩出大膽新鮮的元素,電影可以看做當科恩兄弟(Coen Brothers)的《霹靂高手》(O Brother, Where Art Thou?)遇上昆汀塔倫提諾(Quentin Tarantino)編劇,勞勃羅里葛茲(Robert Rodriguez)執導的《惡夜追殺令》(From Dusk till Dawn),再加上一點點《夜訪吸血鬼》(Interview with the Vampire)。

導演萊恩庫格勒將恐怖驚悚、種族歷史與強烈音樂元素巧妙混搭,在混合類型裡闡述創作核心,透過電影講黑白種族歷史血淚的嚴肅議題,但又加進超現實、娛樂性十足的恐佈奇幻元素,甚至還有點異色(吸血鬼這類題材本來就跟「性」脫離不了關係);而觀影恐怖片類型時帶來的「恐懼悖論」(Paradox of horror)恐懼又刺激的複雜感受也是少不了。

更深一層的是創作者透過這樣近乎虛構的寓言,來講無論是哪種膚色人種,也會因為「血液交流」(吸血後都成為吸血鬼)而變成「同類」,從白人吸血鬼到黑人吸血鬼(這個「同類」也類似喜好信仰的「族群」概念),看似大同世界(烏托邦)的「同化」卻暗藏陷阱,是不是又很政治陰謀的暗喻。

但只有「音樂」才能超越一切,才能不分善惡,黑人能夠演奏演唱催化人心的動人藍調,而邪魔也能彈奏表演美妙的歐陸鄉謠,這樣地域文化的對照真是超有趣,超諷刺的;配樂家 Ludwig Göransson,融合傳統藍調與靈魂福音等黑人音樂,營造出三十年代美國南方獨特的草根音樂氛圍。

《罪人》。圖/華納兄弟提供

尤其那幕長達五分鐘的年輕樂手忘我投入演唱藍調樂章,就像是電影開場所說的「美妙的音樂能召喚過去甚至是未來的鬼魂」,結果就真的來一場讓黑人音樂跨越古今,穿梭時空,近乎神奇的超現實名場,這真的太屌了。

攝影Autumn Durald Arkapaw 特別使用 IMAX 膠卷拍攝,南方大地的廣闊棉花田、夕陽日出,鏡頭捕捉了美國南方燥熱濡溼的氣息,讓電影不完全只是恐佈奇幻類型片的視覺格局,它濃烈厚重的影像質地,讓這場黑人抵抗血淚史有了深層的隱喻。

《罪人》不僅是描繪黑人歷史的奇幻寓言,也是一齣音樂政治的娛樂之作。電影刻意落在某個段落收尾與片尾彩蛋(真的不要太早離開戲院),無疑就是要強調黑人文化(音樂)如何在悠長的歷史中從白人的剝削壓迫持續傳承,那長生不死的吸血鬼就是那些歷史傷痕的鬼魂,永遠提醒警世著人們。

朱哲輝Alan,現為台灣影評人協會理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊」

《罪人》。圖/華納兄弟提供