《我依然在此》影評：奪獎不意外，幸福印記對抗鐵腕政權

甫獲奧斯卡金像獎最佳國際影片的《我依然在此》（I'm Still Here）改編自馬塞洛·魯本斯·派瓦2015年出版的同名回憶錄。電影以家庭詩篇承載國家歷史傷痕，用幸福印記來對照巴西獨裁統治的沈重壓迫，刻劃細緻入微的生活片刻，像是片中一張張美好照片，鎖在哪個永遠不可返回的幸福時光，主角對於真相棄而不捨的追求才是一種有力的反抗。

在看的過程中，腦子裡浮現了艾方索柯朗（Alfonso Cuaron）的《羅馬》（Roma）與科斯塔加夫拉斯（Costa-Gavras）的《大失蹤》（Missing）——同樣描繪中南美洲的空間地域風貌與歷史記憶，甚至是政治風暴下的社會動盪。喜歡片中用電影攝影與片中八釐米膠卷做某種對比，一種紀實感更為強烈的刻劃。

而且創作者越是在前面描繪家庭生活的溫馨甜蜜，其實大概可以預知後面就會越慘越悲傷，用這樣的反差性的劇情定律，的確能讓觀眾很自然帶入主角的跌宕起伏的戲劇化人生。那場不肯擺出愁容、不願被奪走笑意的大合照，實在令人動容——這正是一種在極權面前不低頭的、溫柔堅定的反抗。

《我依然在此》。圖/好威映象提供。

電影有著節制深刻的情感刻劃與卓越複雜的傑出表演，雖然我認為電影在後段的某些部分還是略顯瑣碎，儘管交代角色人物的中晚年際遇有創作者鋪陳人物完整性的必要，只是電影尾段交代到中晚年不免會拖慢前面沈穩內斂的戲劇張力，如果能停在一家人搬離故居，女兒拿起八釐米攝影往回拍攝過去景物，或許會是很好的收尾。

入圍奧斯卡影后的女主角費南妲托雷斯（Fernanda Torres）當然是全片核心，她將角色的堅毅強悍演繹得絲絲入扣，尤其一幕在餐廳環顧四週，眼眶有淚但沒有落下的感慨表情真是一絕。而扮演女主角老年時期，只有一兩場戲的《中央車站》95歲影后費南妲蒙特納哥（Fernanda Montenegro，同時也是女主角費南妲托雷斯真實的母親）的演出更是爐火純青，光是坐在輪椅只靠眼神流轉就無比強大。

朱哲輝Alan，現為台灣影評人協會理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊」

《我依然在此》。圖/好威映象提供。