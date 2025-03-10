《夜魔俠：重生》影評：毀滅造成墮落，墮落造就重生

先回答一個最關鍵的問題，有需要回去補《捍衛者聯盟》系列嗎？答案是要。至少《夜魔俠》三季都要看，否則《夜魔俠：重生》一開場，你無法體會漫威帶給觀眾誠意滿滿的情緒堆疊。

相信對很多觀眾來說，Netflix《捍衛者聯盟》系列最迷人的特性，在於它與MCU主宇宙之間保持的獨立性，讓影迷得以享受它說好自己故事的同時，恣意揮灑不受米老鼠拘束的暴力尺度。

在上週有幸先看完《夜魔俠：重生》前兩集試片後，我能肯定地說：地獄廚房的惡魔是真的重生了。驚喜、興奮、痛快、震撼、心碎...... 從第一集開場，老觀眾就會經歷一個滿滿情緒化的過程。反而會讓你覺得，漫威不該這麼快讓馬律師在《律師女浩克》或《迴聲》裡面重新上場，才能對他久違重振雄風的心路歷程有更深刻的感受。

《夜魔俠：重生》。圖/Disney+

除了拳拳到肉的紮實動作戲外，《夜魔俠：重生》的文戲也毫不馬虎。儘管前兩集的文戲比重較重，但在公權力、私刑正義之間的道德辯證令人著迷，讓這部名副其實的 MCU 律政劇一圓《律師女浩克》輕浮的鬧劇遺憾。雖然在《律師女浩克》裡馬律師也有提到《蘇科維亞協議》，但這部影集則會在金霸王市長的制裁下，加重更深層的衝突感。

相較當年「蜘蛛人」初登場時就急著栽進 MCU 的大事件裡，《夜魔俠：重生》前兩集依舊保持著 Netflix 系列的獨立性，甚至連提到 MCU 彩蛋的方式都很「原汁原味」（例如《夜魔俠》第一季用 incident 形容紐約大戰）但依然會讓影迷會心一笑。我們已經從預告知道「驚奇少女」卡瑪拉的父親會在某一集求助馬律師，不確定是否代表他會幫卡瑪拉打官司，不過依然期待《夜魔俠：重生》怎麼從法律角度去看待這些獨立英雄，衍生出一場不輸《英雄內戰》的法律道德戰。

本文為影劇好有梗 FILMemes授權刊登於聯合新聞網琅琅悅讀。原文為「《夜魔俠：重生》無雷影評：毀滅造成墮落，墮落造就重生」未經同意，請勿轉載。

《夜魔俠：重生》。圖/Disney+