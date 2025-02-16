《美國隊長：無畏新世界》英雄難再起！他們給得太多，還是我們要得太多？

《美國隊長：無畏新世界》（Captain America: Brave New World）直接說，觀眾至少要看過《無敵浩克》（The Incredible Hulk）與《永恆族》（Eternals）兩部電影，以及影集《獵鷹與酷寒戰士》（The Falcon and the Winter Soldier）這套劇集，才會知道本片到底在幹嘛。

迪士尼這種把支線越拉越大的方式前幾年做的很誇張，現在比較收斂了，但還是免不了想要電影、影集(串流)通包的企圖心，但是對一般觀眾來說，看漫威電影似乎越來越要花時間做功課（這有時候也容易讓一般觀眾感到卻步）。

要知道《無敵浩克》已經是2008年「漫威電影宇宙第一階段」的作品了，2021年的《永恆族》還比較近，是「漫威電影宇宙第四階段」的作品（所以本集的故事線就從《永恆族》之後開始）。《美國隊長：無畏新世界》是「漫威電影宇宙」的第五階段作品了。

但就像前面說的，你必須看過兩部電影與一套影集，你才真的比較能進去這部電影在做什麼，想是你得看過影集《獵鷹與酷寒戰士》，才不會覺得奇怪，為何超級士兵以賽亞布萊德利 (Isaiah Bradley)與第二代獵鷹 瓦昆托雷斯（Joaquin Torres），直接出現在本片當中，沒有多交代與角色描述，劇情就這樣快快走下去。

還有看過《無敵浩克》才知道Tim Blake Nelson飾演的大反派Samuel Sterns，為何會變成這樣，而演員Tim Blake Nelson等了17年才再度飾演此角（中年都快變老年了）。更不用說，「浩克」從艾德華諾頓（Edward Norton）變成目前的馬克盧法洛（Mark Ruffalo），雷霆羅斯將軍（Thunderbolt Ross）也因為原本的扮演者威廉赫特（William Hurt）過世，這集找來哈里遜福特（Harrison Ford）接棒，大概不變的只剩下麗芙泰勒（Liv Tyler）了吧。

《美國隊長：無畏新世界》。圖/漫威影業

講回本片，《美國隊長：無畏新世界》作為「漫威電影宇宙」的第五階段作品，這一部就是交代後續發展用的續集電影，過渡任務性質為主，而且這系列一向偏諜報動作類型甚過於著墨科幻太空，他除了得承載著過去多部作品的歷史軌跡與商業佈局，這集還加了許多政治上的隱喻，國際局勢危機的背景，領導人間的猜忌斡旋。

但可惜整體來說敘事平凡無奇，沒有驚喜甚至有種過時感，過往強項的動作戲在整個《美國隊長》系列也不算突出，而且看得出多次修改補拍的痕跡。這集甚至還刻意添加點復古恐怖片的味道，例如那段秘密基地實驗室的橋段，導演透過紅綠光影與鏡位仰角的使用，讓反派更顯邪惡瘋狂。

導演朱利斯歐納（Julius Onah）作品很少，之前比較著名的是2018年的科幻驚悚片《科洛弗悖論》（The Cloverfield Paradox）但口碑不算好，這集《美國隊長：無畏新世界》他也沒能掌握好，經過補拍修正還是只能勉強端上菜。

全片的壓軸都在後段，日本戰鬥機與美國隊長、二代獵鷹的空戰，以及美國隊長與紅浩克在櫻花樹下最終大戰，儘管頗有娛樂效果（但是預告片都直接剪出來了），但這兩場動作戲擺在整個《美國隊長》系列，也都稱不上能超越過往，這叫影迷很難不覺得失望吧。

朱哲輝Alan，現為台灣影評人協會理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊」

《美國隊長：無畏新世界》全新國際版海報。圖/漫威影業