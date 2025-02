《美國隊長：無畏新世界》英雄難再起！他們給得太多，還是我們要得太多？

《美國隊長:無畏新世界》(Captain America: Brave New World)直接說,觀眾至少要看過《無敵浩克》(The Incredible Hulk)與《永恆族》(Eternals)兩部電影,以及影集《獵鷹與酷寒戰士》(The Falcon and the Winter Soldier)這套劇集,才會知道本片到底在幹嘛。

迪士尼這種把支線越拉越大的方式前幾年做的很誇張,現在比較收斂了,但還是免不了想要電影、影集(串流)通包的企圖心,但是對一般觀眾來說,看漫威電影似乎越來越要花時間做功課(這有時候也容易讓一般觀眾感到卻步)。

要知道《無敵浩克》已經是2008年「漫威電影宇宙第一階段」的作品了,2021年的《永恆族》還比較近,是「漫威電影宇宙第四階段」的作品(所以本集的故事線就從《永恆族》之後開始)。《美國隊長:無畏新世界》是「漫威電影宇宙」的第五階段作品了。

但就像前面說的,你必須看過兩部電影與一套影集,你才真的比較能進去這部電影在做什麼,想是你得看過影集《獵鷹與酷寒戰士》,才不會覺得奇怪,為何超級士兵以賽亞布萊德利 (Isaiah Bradley)與第二代獵鷹 瓦昆托雷斯(Joaquin Torres),直接出現在本片當中,沒有多交代與角色描述,劇情就這樣快快走下去。

還有看過《無敵浩克》才知道Tim Blake Nelson飾演的大反派Samuel Sterns,為何會變成這樣,而演員Tim Blake Nelson等了17年才再度飾演此角(中年都快變老年了)。更不用說,「浩克」從艾德華諾頓(Edward Norton)變成目前的馬克盧法洛(Mark Ruffalo),雷霆羅斯將軍(Thunderbolt Ross)也因為原本的扮演者威廉赫特(William Hurt)過世,這集找來哈里遜福特(Harrison Ford)接棒,大概不變的只剩下麗芙泰勒(Liv Tyler)了吧。

《美國隊長:無畏新世界》。圖/漫威影業

講回本片,《美國隊長:無畏新世界》作為「漫威電影宇宙」的第五階段作品,這一部就是交代後續發展用的續集電影,過渡任務性質為主,而且這系列一向偏諜報動作類型甚過於著墨科幻太空,他除了得承載著過去多部作品的歷史軌跡與商業佈局,這集還加了許多政治上的隱喻,國際局勢危機的背景,領導人間的猜忌斡旋。

但可惜整體來說敘事平凡無奇,沒有驚喜甚至有種過時感,過往強項的動作戲在整個《美國隊長》系列也不算突出,而且看得出多次修改補拍的痕跡。這集甚至還刻意添加點復古恐怖片的味道,例如那段秘密基地實驗室的橋段,導演透過紅綠光影與鏡位仰角的使用,讓反派更顯邪惡瘋狂。

導演朱利斯歐納(Julius Onah)作品很少,之前比較著名的是2018年的科幻驚悚片《科洛弗悖論》(The Cloverfield Paradox)但口碑不算好,這集《美國隊長:無畏新世界》他也沒能掌握好,經過補拍修正還是只能勉強端上菜。

全片的壓軸都在後段,日本戰鬥機與美國隊長、二代獵鷹的空戰,以及美國隊長與紅浩克在櫻花樹下最終大戰,儘管頗有娛樂效果(但是預告片都直接剪出來了),但這兩場動作戲擺在整個《美國隊長》系列,也都稱不上能超越過往,這叫影迷很難不覺得失望吧。

朱哲輝Alan,現為台灣影評人協會理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊」

《美國隊長:無畏新世界》全新國際版海報。圖/漫威影業