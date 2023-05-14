從黑死病到新冠肺炎 關於十七世紀的健康護照冷知識

新冠肺炎疫情肆虐全球，不只造成生命財產的損失，連帶使得全世界人與人之間的聯繫與交流變的非常困難，經濟活動損失無法估計。因此在這段時間世界內，各國無不絞盡腦汁提出解決方案，例如讓疫苗在最短時間內快速通過使用的EUA；以及接種過疫苗的小黃卡，以便為未來的跨境交流準備；抑或是可以讓沒有罹患新冠肺炎的人擁有電子載具的健康碼或健康護照(標示PCR陰性)，期盼讓疫情造成封閉的社會趕快活絡起來。

或許有人會問，這種概念是獨創的嗎？人類的歷史上經過了那麼多次的瘟疫橫行，當時的人都只能閉不出戶、坐以待斃嗎？答案是否定的，黑死病的疫情期間，當時的人們也有解決的方法，且讓我們看一段英國人費內斯˙莫里索(Fynes Moryso)在1594年於義大利遊記上的紀錄。

費內斯首先寫道，無論是誰進入義大利，如果他來自有疫病流行的地方，如君士坦丁堡等等，在邊境上他必須有健康證明才得以進入國境。這種健康證明又叫「Bolletino della sanita」，可以讓一個人在城市間旅遊而不受限制，而獲得它的方法也很簡單，就是在檢疫隔離所(far la quarantana，英文可稱做Pest-house)待上40天，如果身體健康、沒有任何患病的跡象，就能拿到這樣的證明。

附圖即是英國衛爾康圖書館(Wellcome Library)館藏( MS.5139/6, Health pass)，它是在十七世紀時，義大利城市波隆納所簽發的健康護照。

英國衛爾康圖書館(Wellcome Library)館藏( MS.5139/6, Health pass)，它是在十七世紀時，義大利城市波隆納所簽發的健康護照。(圖/來源自網路)

至於為什麼待滿40天？我在之前的著作有說過，英文的「隔離(quarantine)」字辭的來源就是義大利文的40天，黑死病在歐洲流竄的期間，任何靠港的商船，其船上的人員都必須在碼頭停泊40天，確認身體健康才可以進入城市裡，避免有人在發病的潛伏期進到國境內而成為漏網之魚。

根據英國里兹大學(University of Leeds)的學者亞歷山大˙班吉(Alexandra Bamji)的研究，這套健康護照是透過各國多城市的合作而來，當然為了防偽，除了官方的印章之外，文件上必須要兩層的蠟封處理過，以避免贋品的產生。

面對瘟疫的荼毒，人類思維的模式大概都是相似的。