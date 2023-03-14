【漢服HanFun】楚楚／故宮賞寫盡繁華特展，晚明文人裝束慶元宵

文／楚楚

寫盡繁華特展

以往故宮特展的主題多半由「藝術家」的視角出發，例如集結溥心畬老師的作品，推出「文人畫的最後一筆」特展，而這一檔「寫盡繁華」特展則別開生面，從「評論家」的角度集結書畫作品，透過王世貞的藝術眼界，可以一窺晚明時期文人的品味與風尚。

王世貞作為晚明文化界舉足輕重的人物，他的稱讚足以捧紅當時的任何一位文人，他所蒐藏鑑定過的書畫藝術更成為世所追求的珍寶，放在今天，這樣的人物就是「王牌經紀人」一樣的存在吧！

想必我們高中時代都背誦過王世貞所推出的「古文運動」男團，由前後七子引領的「復古派」，此時必然要背上一句「文必秦漢，詩必盛唐」。可想而知，龐大牽連的人脈，無疑也更加鞏固了王世貞的地位，這也是他如今仍見於教科書的原因之一。

而其數量龐大的蒐藏品，背後也各有精彩絕倫的故事。其中比較經典的作品，例如懷素的《自敘帖》便成為故宮大廳遮光罩的裝飾；黃庭堅的《花氣薰人帖》、王羲之的《快雪時晴帖》、范寬的《臨流獨坐圖》等皆是耳熟能詳的作品，非常值得把握展期，親見國寶。

國立故宮博物院「寫盡繁華」特展，第一檔展出的國寶懷素《自敘帖》是如今故宮大廳遮光罩的裝飾。（圖／楚楚 提供）

特展的主視覺也別出心裁，「寫」字的一筆保留了王世貞的大筆揮毫，也昭示著王世貞對於晚明繁華不容忽略的評點吧。

選搭一身晚明時期的漢服，到故宮鑑賞晚明文人雅愛的書畫古玩，誰說不是一種精神意義上的穿越呢？

晚明園林雅集

明代中晚期以後，文人修築園林的風氣興盛，更以園林聚會、詩文唱酬為雅事。適逢元宵節，參加「台灣漢服」所舉辦的元宵活動，穿著晚明服飾，與志同道合的朋友攜手參觀晚明特展，後遊至善園林，以燈謎慶上元、以樂曲祝良宵，真正是屬於晚明文人的「元宵雅集」。

「台灣漢服」於故宮至善園舉辦元宵雅集，與會同袍皆以「晚明」、「元宵」、「聚會」為關鍵字搭配漢服出席。（圖／楚楚 提供）

晚明服飾特色

在漢服的體系當中，晚明一直是深受青睞的一個朝代，一方面因為存世文物眾多，剪裁結構有跡可循；一方面因為文化經濟繁榮，服飾雅麗讓人傾慕。

晚明女裝在民間以「長衣」、「大袖」為主流，於萬曆年間也一度流行窄袖與直袖；而宮廷服飾則以「豎領對襟」的「短衣」款式為風尚。晚明男裝以「道袍」為主流，至明末尤其盛行「廣袖」。

（上三圖）晚明女裝的民間體系以「長衣」、「大袖」為主流；（下三圖）晚明女裝的宮廷體系則以「豎領對襟」的「短衣」款式為風尚。 （圖／楚楚 提供）

晚明男裝以「道袍」為主流，至明末尤其盛行「廣袖」。（圖／楚楚 提供）

元宵節令習俗

撇除觀光意涵濃厚的燈節以外，現在似乎少有歡慶元宵的習慣了，特別是鄰近西洋情人節的日子，人們似乎也忘記元宵所擁有的情人節涵義。

古代女性不能隨意拋頭露面，唯有元宵這一天得以外出賞燈走百病，當然是未婚男女相識的大好機會，而元宵這一天暫時解除宵禁，也可以說是政府認可的狂歡日。

元宵節常見的習俗有吃湯圓、賞花燈、猜燈謎等，而在古時，更有「走橋消百病」、「摸釘祈百福」的特殊習俗，明代的張宿便側記了這樣的盛況：「白綾衫照月光殊，走過橋來百病無。再過前門釘觸手，一行直得一年娛。」

「白衣藍裙」為明代盛行的元宵裝扮，「走橋消百病」則是元宵節特有的經典習俗。（圖／楚楚 提供）

元宵時令穿搭

南宋以來，元宵節就有頭戴珠翠、身穿白衣的習俗，及至明代更是盛行，所謂「白綾襖藍緞裙」，俗稱「夜光衣」。選搭一件白色豎領對襟長衣，搭配雀藍色織金單底襴馬面裙，織金紋樣為瓔珞、鈴鐸、羽葆等，都是明代的代表性圖騰。

「藍白配色」正是最經典的元宵裝扮了，近幾年甚至要被戲稱為元宵大明校服了呢。倘若以「元宵」、「晚明」、「聚會」為關鍵字，你又會安排什麼樣的應節穿搭呢？

展覽資訊 寫盡繁華－晚明文化人王世貞與他的志業 展期：2022/10/05-2023/03/21 地點：國立故宮博物館 北部院區 第一展覽區（202,204,206,210,212）

●專欄「漢服HanFun」：楚楚，「衣冠楚楚」的「楚楚」，來自臺北的漢服生活化研究生，分享美好衣冠文化，以及漢服的一百種生活方式。每月刊出1篇，敬請期待。