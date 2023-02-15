【離婚心與事】毓航／由奢返儉如何存到第一桶金

文／毓航

離婚，告別了二個人共同承擔的生活，回歸一個人經濟自主的模式，往往得先面對極大的財務不安全感。

年輕或是無子女的類單身離婚者，多半再生能力強，復原較迅速；反觀中年離異或是有子女需撫養者，經濟壓力變重通常是得即刻面臨的冷酷現實。

很多人因為財務考量受困在不合適的婚姻牢籠中，身心疲憊感覺前途陌路，但是，經濟問題不該是決定是否離異的主要因素，因為天無絕人之路，上天會為你開啟另一扇窗。

不管原先的狀況如何，離婚都會面臨金錢收支的改變。除去可獲得適當贍養費，或是因恢復單身得免除債務負擔的富例，大部分的人離婚後可支配的錢財減少，甚至可能收支難以平衡。我以過來人的經驗，分享如何面對離婚後由奢（經濟無虞）入簡，再由儉返足的經濟自由重建之路。

拋開失去的落寞，珍惜經濟自主權

離婚者與單身在經濟自主上的差別，在於後者始終獨自擁有與負責自己的生活開支，前者則在情感心理尚未調適之下，即須因應失去另一半的財源或資產的現實；這樣的斷點與落差，往往讓人心生落寞不平而亂了方寸。

不論是從富太太的生活一夕貶為平民、從有屋階級換成租屋族、或從不必工作變成社會二度就業者，可以運用的錢財變少了，支出卻不見得等比降低，這時候的你，請先勇敢起來！

在進入財務健全的大門前，第一就是要擦乾眼淚。

我當時告訴自己，焦慮、失落、難過、無助……留到天黑再說，白天請用理智來帶頭。

離婚有個好處，就是重新獲得經濟自主權。你不再需要跟另一個人商量怎麼花錢，食衣住行育樂，所有的選擇都由自己決定。

你的未來，從離婚的那一刻起，變得完全由自己擘劃，這是何等值得珍惜的祝福。

盤點現有的資產與動能，先存第一桶金

我離婚時，存款急遽減少，降為原有的不到十分之一，搬離電梯大樓，轉租舊公寓；孩子的教養生活費原本我不必負擔，變成必須支應超過一半。幸運的是，我有穩定收入的工作。當時，我的姐姐來「新居」探望我時，給了我一句很受用的話：「妳要學習『由奢返儉』。」這意味著要重新改變居住生活習慣，與工作消費的模式，無論如何，建立經濟自給自足是一個很好的目標。

請盤點手上擁有的所有資產，除了有形的財物，還包括你的人脈、智才與體能，衡量如何讓現有的存款得以朝增長的方向前進。設法讓存款達到足應半年生活所需的準備金，這我稱為第一桶金，也是建構安全感。不足的部分可以用變賣資產（金飾）、兼職增加收入或節流來儘快達成。選項包括：搬離貴森森的都市，改住二線城鎮；利用自己的長才多兼一、二份工作；先繳學費學習新的技能，再轉職或兼職等。開源節流是無財可理時的唯一方法。

網美餐廳！為了節省開支，暫時過門不入吧。（圖／毓航 提供）

設定不同階段的理財計劃，走向長期富足的目標

沒有計畫，放棄變成最容易的事。

人生是由不同階段組成的，每個階段有不同的重大花費元素。我曾經很擔心我的財務狀況會無法存錢，老了何以為繼？我學財務管理的同學點醒我：「你的孩子長大後就不會需要補習費，開銷不會一直這麼大；加上你的收入會隨著職等增加，老的時候購物旅行的開銷也會減少，你的退休金等10年後再存還來得及。」這些話，讓我知道一時的窮不是窮，不要心慌，重點是要有理財規劃目標。

我很希望有自己的房子，不想替房東付房貸。因此，我存到第一桶金後，便往購屋的自備款金額邁進。有了這個確定的存錢目標，我設定每月的轉帳金額（收支相減後的淨額），薪資一入戶頭，就同步轉存到另一個我沒有辦金融卡（也沒有申辦網路銀行）的銀行帳戶，讓那筆錢只進不出。

閒暇時到處看屋，生活有了方向變得心不亂。之後，我先買了一戶市郊有增值潛力（類似現在的重劃區）的3房電梯大樓住宅，每月繳交本息後收支打平，沒有額外存款。但我知道繳交的利息相當於房租，但繳還的房貸本金就等於儲蓄，一旦我賣屋就會生回來。

不是鼓勵你買房，而是建議你設定好一個理財的目標，然後根據目標擬定計畫。

夢想中的住家，是支持我一點一滴儲蓄投資的目標。（圖／毓航 提供）

心法：沒有一步登天的投資捷徑，小心詐騙陷阱

實踐這些目標可能需要一些改變。這可能包括尋找更高收入的工作，削減不必要的開支，或儲存更多的錢。不管您選擇什麼路線，都需要勇敢和毅力。

重建經濟安全感可以通過以下幾步實現：

(1).了解財務狀況：包括收入、開支、負債、資產等。 (2).設定明確的經濟目標：如減少債務、買車、海外旅行、購屋等。 (3).制定計劃實現目標：如轉換工作或削減不必要的開支，建立穩定的現金流。 (4).教育自己：了解投資、理財等知識，增加經濟知識。 (5).諮詢專業人士：如理財顧問等，獲得幫助與指導。

最重要的是，現在網路詐騙陷阱多，千萬不要相信來路不明的「老師」，甚至打著名人講師名號教你投資理財的平台，也多盜用名人圖像背後水軍假對話的詐騙集團。千萬不要聽信不認識的人報甚麼明牌，一步一腳印，不要讓辛苦存下來的錢投進大海。

20多年了，現在的我，在賣掉第一棟起家厝後換購市區的小房，等到增值後再換住到郊區，還清房貸，也有了一筆可以養老的存款。中間的理財過程，曾在股海翻騰，也追過某些基金，付過的學習成本讓我由儉返足。

希望你也能找到自己的理財目標，重返經濟自由。

●專欄「離婚心與事」：毓航，讀創故事駐站原創作家，著有《說時依舊》、《白晝之月》，離婚單親中年女子。與你分享離婚後的心境，以及你可能未曾想過的新世界。更多內容，敬請期待。