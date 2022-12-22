【文房百寶】送潮人／古人書桌上的「小水滴」，原來大有用途

文／送潮人

水滴，又稱水注、硯滴，是一種可以控制、並將少量水滴至硯面上，以供磨墨的器物。由於古人書寫以小字居多，磨墨時需水量不大，因此每次磨墨只要數滴水即可。然而功能單純的物品，在想像力豐富的文人文房中，自然也會變化出多采多姿的樣貌。

磨墨必備

現代從事書法練習、創作時，會使用硯臺磨墨的人已經是少數，而其中對於如何將水滴到硯面上以供磨墨，大多數人會便宜行事。筆者有見過將水裝於瓶蓋、使用湯匙、甚至是滴管的方式，此外，更多是先將水倒在硯臺的「硯池」中，再將水推到硯面磨墨。雖然這些方式完全不影響創作成果，但是在使用過程中就少了很多優雅的趣味。

猜猜我的用途

對於國立故宮博物院所收藏的各種水滴，如果單看外觀，很難想像它真實的用途，例如蟠桃形狀的瓷器，僅有一兩處的小孔；或是用青白玉雕刻的鴛鴦[註1]；瑪瑙雕刻的靈龜，背上與嘴有孔洞；甚至是以水晶仿青銅水器「匜」[註2]做出來的水滴，都很可能讓人以為是單純擺件，或是誤以為是放置粉末調味料的容器，但是實際上卻是文房用具。

不拘一格

漢代劉歆的歷史筆記小説集《西京雜記》中記載： 「廣川王發掘冢墓不可勝數......晉靈公冢，甚瑰壯......玉蟾蜍一枚，大如拳，腹空，容五合水，光潤如新，王取以盛書滴。」 這段關於廣川王盜掘晉靈公墓，從中得到一件玉蟾蜍，可能是最早使用水滴的記載，但同時也揭示只要能裝水，又有一些文雅氣息的器物，就可以做為水滴，此外在考古上也有發現東漢時期的龜形銅水滴實物。

雖然水滴的樣式不拘一格，但是還是茶壺形居多，或是有著兩個孔的方形或圓形器物。一般而言，較大的口為注水口，小口為出水口，但是與茶壺不同之處在於水滴的出水口非常小，水是一點一滴地流出，甚至若沒有要磨墨，只是因為硯池需要稀釋，或是硯堂還有濃墨可舔筆，還可以將手指堵住注水口，利用氣壓原理，幾乎可以控制水量到「一滴水」的精確度。這種方式對於書寫小字或是繪畫，有著很高的便利性。

分工的雅趣

文房當中與水有關的器物，大致上是「筆洗」與「水滴」，也有以帶著小匙的水盂取代水滴的方式，或是直接取筆洗的水來使用。但是水滴可以防止內部水的蒸發，又可以精確控制出水量，仍然有它不可取代的一面。將來要添購文房用具用於寫書法，不妨找看看有沒有適合自己的水滴。

市面上常見的各式水滴。相較於臺北故宮的收藏，或是拍賣會上競逐的藝術品，一般筆墨莊可以購得的水滴就質樸許多。 （左上）為明清時期民間的錢紋水滴，其餘為近代日本或大陸製的水滴。有趣的是（右下）水滴作用方式類似化學實驗的滴管，中空的塞子上下皆有孔，抽出時以手指壓住上方孔洞，並在硯臺上釋放，就可以滴水到硯面上。 （組圖／送潮人 提供）

註： 1.青白玉雕刻的鴛鴦：可至故宮網站檢索「故玉000527」查閱。 2.音「一ˊ」，古代沃盥洗手時，注水的器。