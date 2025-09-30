讓作品永不落幕！「雲舞台獎」6位得主表演能量與數位變身

當劇場的布幕拉開，卻不是在黑盒子裡，而是在電腦或手機螢幕上閃亮登場，這早已不是科幻，而是表演藝術正在經歷的數位變身。自 2023 年創辦以來，「雲舞台獎」讓好作品在雲端擁有了「第二生命」──被更多人看見、被更久喜愛。如今第三屆正熱力徵件中，舞台能量如何放大？我們回訪前兩屆的六位得獎者，聽聽他們的數位冒險故事。

顏荻峻：音樂上雲，青春常駐

以《天．地．人．心》奪下第二屆音樂類首獎的顏荻峻直言，影像化是「非做不可的時代任務」。演出過去一閃即逝，如今透過平台能被年輕世代點擊收藏，還能長久保存。他笑說，自己經營 YouTube 原本只是記錄音樂學習，沒想到意外變成宣傳神助攻，甚至讓沒進過音樂廳的觀眾先「試聽」，最後還真的走進音樂會現場。

陳群堯：舞台說再見，影像卻說「等等，還沒完」

以《再見了，幸福呀！Goodbye Happiness》拿下戲劇類首獎的陳群堯覺得，劇場最迷人之處是那場場獨一無二的呼吸與能量，可惜總是倏忽即逝。幸好有影像，把那些珍貴片刻留住，還能讓更多人再度相遇。他回憶，作品上演時正逢場地搬遷，能以影像留下告別紀錄，別有意義。更妙的是，放上平台後，觀眾不只觀看，還能互動交流，讓作品的生命繼續「加演」。

宋厚寬：影像是副產品，但要做到「劇場原味」

以《國姓之鬼》奪下音樂劇／戲曲類首獎的臺北海鷗劇場團長宋厚寬，對影像化一向謹慎。他直白表示，劇場的核心價值是無法替代的現場感，影像只是「副產品」。既然要拍，就要拍到精準。他在剪輯與拍攝上極度講究，努力讓螢幕上的觀眾也能「身歷其境」，彷彿現場就在眼前，這才符合他心中的「劇場影像化」。

郭爵愷：舞蹈影像不是影印機，而是翻譯機

以《搏筊》奪下舞蹈類首獎的編舞家郭爵愷，原本只是單純錄演出，沒想到影像被更多人看見，反而開啟他對「影像語言」的新思考。他說，舞台的張力來自表演者、觀眾與空間的呼吸共鳴，這是鏡頭難以完整捕捉的。但影像不是單純複製，而是另一種「翻譯」與「再創作」。就像 Netflix 的《ANIMA》，用鏡頭重新設計觀看方式。在他看來，影像讓作品的生命週期變長了──觀眾可能先在雲端偶遇，接著走進劇場，最後再回到網路分享。這不只是存檔，而是一種文化的流轉。

周玥：一人一螢幕，疫情下的新觀演儀式

以《離人 Dissociation》獲得跨界類首獎的煙花宇宙數位音像工作室，展現了不同的實驗。創辦人周玥指出，現場演出能調動觀眾的全身感官，這是串流再炫也難以完全取代的。不過，《離人》誕生於疫情，設計成「一人觀看」的直播作品。觀眾能自己決定觀看場域，甚至讓環境成為作品的一部分。她笑說，線上化不是取代劇場，而是「多開一扇門」的概念。當然，挑戰在於觀眾的技術門檻與習慣，但這正考驗創作者的跨域功力。

華姵：長笛遇上京劇，雲端效應跨國界

以《青・白一念》奪下跨界類首獎的華劇場，團長華姵對網路曝光的威力印象深刻。她分享，一位海外粉絲因在雲端看見《雷峰塔1924》，特地返台並帶朋友觀賞《青・白一念》，讓她深刻感受到影像跨越國界的驚喜效應。她認為，影像能打開劇場的邊界，把黑盒子裡的創新帶到世界舞台。雖然「影像網路化」仍在成長中，但她期待更多藝術家勇敢擁抱，讓劇場走進更多人的生活。

雲端新舞台，戲永不落幕！

廣藝基金會「雲舞台獎」的誕生，讓作品從黑盒子一路飛向雲端，跨越時間與地域，直接進駐大家的生活。廣藝基金會執行長楊忠衡表示，今年步入第三年，竭誠歡迎大家拿作品來雲端相會。讓作品在螢幕永不落幕，傳播比以往更強、更廣、更久！

● 本文為 AQ廣藝誌 授權刊登於聯合新聞網「琅琅悅讀」頻道，未經同意，請勿轉載。